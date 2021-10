Camilla Caimi ha condiviso uno scatto in cui è presente anche la sua amica Sara Croce: quest’ultima sorprende tutti con un micro top che scopre tutto!

Sara Croce, con la sua sensualità e la sua bellezza, sta conquistando sempre più spazio nella nostra televisione. La nativa di Garlasco ha un ruolo fondamentale nel programma amatissimo dagli italiani, ‘Avanti un altro’. La classe 1998 è infatti la Bonas ed è spesso protagonista di sketch divertenti e/o esplosivi.

Sara dà il meglio di sé sui social network: i suoi scatti sono spesso al limite del proibito e lasciano sempre il segno sul web. Questa sera, è stata la sua amica Camilla Caimi ha pubblicare un contenuto da urlo: entrambe sono bellissime, ma l’outfit della Croce è quello che più impressiona gli utenti.

Sara Croce, micro top non adatto ai deboli di cuore: il davanzale esce fuori

Sara Croce e Camilla Caimi sono super amiche: il loro legame è molto intenso e le due hanno avviato anche un rapporto lavorativo lanciando una linea di costumi. Poco fa è apparso uno scatto incredibile sul profilo della Caimi. Le due donne sono fantastiche e bellissime.

Sara, però, supera ogni limite e decide di uscire di casa con un micro top da infarto che scopre praticamente ogni cosa. Il suo décolleté è totalmente in vista ed è una gioia per gli occhi. Un corpo così riesce a lasciare sempre a bocca aperta i numerosi ammiratori. Il post ha già superato quota 7mila likes e gli utenti si stanno scatenando tra i commenti. I complimenti (sia per Camilla che per Sara) si sprecano.

Sara, talvolta, esagera e condivide immagini in cui indossa solamente l’intimo: i suoi scatti infuocati fanno sempre velocemente il giro del web.