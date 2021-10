Sonia Bruganelli senza freni: “Lui in realtà è un gattone”. La frase che sconvolge Parpiglia

Sonia Bruganelli, durante l’intervista rilasciata a “Casa Chi”, si è lasciata andare a delle considerazioni che hanno sconvolto Gabriele Parpiglia

Sonia Bruganelli, attuale opinionista del “Grande Fratello Vip”, è stata recentemente intervistata all’interno del format di “Casa Chi”. Rosalinda Cannavò, che ha preso il posto di Alfonso Signorini alla conduzione, di volta in volta lascia spazio ai giornalisti che, con le loro domande, incalzano l’ospite per estrapolarne il reale pensiero in merito ai protagonisti del “Gf Vip”.

La moglie di Paolo Bonolis, che non si è mai tirata indietro dall’esprimere un parere, si è dimostrata più che entusiasta delle domande degli intervistatori. E con Gabriele Parpiglia, la Bruganelli non ha mancato di aprirsi a delle considerazioni a dir poco sconvolgenti.

Sonia Bruganelli senza freni: la frase che ha sconvolto Gabriele Parpiglia

Ospite di “Casa Chi”, Sonia Bruganelli ha risposto alle innumerevoli domande degli intervistatori, sollecitata dagli argomenti che le sono stati proposti da Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha chiesto all’opinionista il suo parere rispetto alle due coppie che si sono formate al “Gf Vip” fino a questo momento: Miriana e Nicola, Sophie e Gianmaria. Su quest’ultimo, in particolare, Sonia non si è minimamente trattenuta.

“L’errore, con Gianmaria, è stato quello di proporlo come un playboy. Lui, in realtà, non è un playboy…è un gattone!“: questo il reale pensiero della Bruganelli, che ha lasciato Gabriele Parpiglia di stucco con le sue considerazioni sul concorrente. Secondo l’opinionista, infatti, Antinolfi non sarebbe affatto il “latin lover” che il pubblico aveva pensato che fosse.

Successivamente, la moglie di Bonolis ha detto la sua anche in merito al flirt che sembrerebbe essere in corso tra Alex Belli e Soleil Stasi. Sonia, senza mezzi termini, ha chiarito di non vedere alcuna prospettiva per questa coppia: “Alex, in realtà, è innamorato solo di sé stesso“.

Le osservazioni della Bruganelli, pungenti e schiette, hanno fatto riflettere moltissimi fan. Senza dubbio, l’occhio attento di Sonia è riuscito a cogliere alcuni meccanismi che al pubblico da casa erano sfuggiti.