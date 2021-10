Sophie Codegoni continua a conquistare sempre di più i telespettatori, ma non solo: nella casa ha fatto breccia nel cuore di Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni è sicuramente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Reduce da un percorso a Uomini e Donne molto particolare, la ragazza nella casa più spiata d’Italia sta permettendo al suo cuore di tornare a battere. Infatti il suo cammino si è incrociato con quello di Gianmaria Antinolfi, che ha cominciato a provare un interesse così forte per la ragazza da portarlo a lasciare la sua fidanzata Greta, che era fuori ad aspettarlo. Lei, dopo un lungo corteggiamento, ha deciso di lasciarsi andare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Sophie Codegoni, il post comparso sui social: “Non giudicate”

Durante l’ultima puntata, Sophie è stata molto criticata dai suoi compagni per la sua incoerenza. Infatti l’ex tronista più volte aveva detto di non essere interessata a Gianmaria e che lo avrebbe volentieri lasciato a Soleil Sorge, ma è proprio quando li ha visti particolarmente vicini che qualcosa ha cominciato a cambiare dentro di lei. Ci è rimasta molto male quando in puntata ha appreso il punto di vista degli altri concorrenti e ci ha tenuto a ricordare di essere appena una ragazza di diciannove anni. Anche sua madre, che gestisce il suo profilo Instagram, ha scritto un lungo post per difendere sua figlia e ha chiesto al pubblico di non giudicarla. I suoi fans sono assolutamente dalla sua parte e sperano di vedere Sophie lasciarsi andare completamente per viversi a pieno questa esperienza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > William e Kate Middleton stupiscono, pausa inaspettata

Intanto nella casa, Sophie e Gianmaria sono sempre più vicini e più affiatati. Proprio ieri si sono scambiati il loro primo bacio profondo davanti alle telecamere e ai loro compagni, tenendo fede alla loro promessa di viversi senza pensare agli altri.