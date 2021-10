“Che stile” Cristina Marino, posa e sguardo bollente: i fan in tilt – FOTO

Cristina Marino: tra eleganza e classe, l’attrice fa strike di cuori con delle foto strepitose. I fan impazziscono

Classe 1991, di origine milanese. Cristina Marino è un’attrice e modella che con la sua bellezza ha conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche Luca Argentero diventato poi suo marito.

I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015, quando l’attore torinese stava divorziando dalla sua ex Miriam Catania. Oggi, i due attori hanno costruito una famiglia meravigliosa, coronando il sogno di diventare genitori.

GUARDA QUI>>“Meravigliosa” Martina Colombari rinasce dopo i giorni più brutti: trasparenze sublimi – FOTO

Cristina Marino, stile e classe: uno spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

GUARDA QUI>>“Musa ispiratrice” Katia Pedrotti, leggings e top: fuori tutto, che forme – FOTO

Giacca e pantaloni, occhiali da sole e capelli raccolti. Scarpe comode e una borsa da lavoro. Così Cristina Marino si mostra negli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Un look casual che non passa di certo inosservato e i fan impazziscono.

Seguita da mezzo milione di follower, l’attrice e modella non perde occasione di condividere con loro le sue foto migliori. Che siano del tempo libero o a lavoro, su un set o per campagne pubblicitarie, tutto con lei diventa virale.

“ANDARE o tornare? Anyway put on the right SHOES”. Scrive la Marino che mostra tutta la sua eleganza e classe in ogni situazione. Immediatamente piombano like e commenti da parte dei fan che la seguono e la ammirano: “Top! Sempre perfetta” e poi ancora “Sempre raffinata”, qualcun altro aggiunge: “Che stile”.

Non manca poi il commento più importante, quello di Luca Argentero che ha dedicato alla sua amata una fiamma.

Nonostante la differenza di età i due sono molto innamorati e complici. Il loro amore ha superato tante difficoltà ed ora è una fiamma che non ha nessun intenzione di spegnersi. I fan li adora e li segue in tutto quello che fanno. Sui social sono diventati una delle coppie più popolari e note degli ultimi tempi.