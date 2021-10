Tiziano Ferro spiazza tutti con i suoi problemi di salute: la rivelazione

Tiziano Ferro ieri ha deciso di fare una diretta per fare quattro chiacchiere con i suoi milioni di fans: proprio qui si è lasciato andare ad alcune rivelazioni

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Da oramai qualche anno vive a Los Angeles con suo marito Victor, lì ha trovato la sua dimensione e la sua felicità. Nonostante questo resta ovviamente molto legato al suo Paese, ai suoi fans italiani, alla sua famiglia e ai suoi vecchi amici e fa davvero del suo meglio per non far pesare questo distacco su nessuno. Per questo motivo ieri sera ha deciso di fare una diretta e di fare una chiacchierata con i suoi milioni di followers che lo seguono da più di vent’anni.

Tiziano Ferro rivela: “Ho avuto il covid ed è stato orribile”

Tiziano nel corso di questa diretta ha dato tante belle notizie: ha detto che tra un po’ uscirà finalmente il suo primo album e che il tour del 2020 che è stato rimandato per via del covid, avrà luogo nel 2023. I suoi fans sono molto felici di apprendere che il loro idolo sta ritornando, ma anche molto tristi dopo quello che lui ha raccontato sulla sua salute. “Ho avuto il covid ed è stato orribile” ha rivelato. Non ha chiarito quando lo ha contratto, ma dev’essere una cosa abbastanza recente perché ancora oggi che non lo ha più, continua a non assaporare più le cose. Ha affermato che anche la pizza non ha più lo stesso sapore di prima. Non si è ripreso proprio del tutto ma sta facendo del suo meglio per ritornare in forma.

I suoi fans non avevano idea di tutto ciò ma Tiziano è molto riservato e nel corso degli anni è diventato piuttosto bravo a proteggere la sua privacy.