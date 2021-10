È stata la tronista più amata di “Uomini e Donne”: quello che fa oggi è sorprendente

Vi ricordate di Teresanna Pugliese, celebre fiamma di Francesco Monte? Ad oggi, la vita dell’ex tronista è cambiata drasticamente

Teresanna Pugliese è stata una delle protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne”. Il suo arrivo in trasmissione risale a ben 10 anni fa, quando la bella partenopea si sedette sul trono per trovare l’amore della sua vita. La sua scelta ricadde su Antonio Passarelli, nonostante, con grande rammarico, la tronista dovette rinunciare al giovane che fu la sua “non scelta”: il bel Francesco Monte.

Dopo pochi mesi, la Pugliese si rese conto dell’errore commesso, riscendendo nuovamente le scale della trasmissione per corteggiare Monte che, nel frattempo, aveva ottenuto il trono. Dopo la scelta, i due vissero un’intensa relazione che, tuttavia, durò a malapena un anno. Ma che fine ha fatto, ad oggi, la bellissima Teresanna? Scopriamo insieme come è cambiata la sua vita.

Teresanna Pugliese, che fine ha fatto la tronista più amata di “Uomini e Donne”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresanna Pugliese (@teresannabellambriana)

Dopo il successo riscosso mediante la duplice esperienza a “Uomini e Donne”, la vita di Teresanna Pugliese, ad oggi, è interamente governata dai social. Grazie ad Instagram, infatti, l’ex tronista è riuscita a racimolare un seguito davvero consistente: oltre 800mila fan! Il supporto del pubblico che la segue ha permesso alla modella di fondare un proprio brand di abbigliamento, “Manera Project“, di cui Teresanna è anche la testimonial.

Se da un punto di vista lavorativo l’ex tronista non potrebbe essere più appagata di così, anche a livello sentimentale le cose, per la Pugliese, sembrano andare a gonfie vele. Nel 2015, Teresanna ha avuto il suo primo figlio, Francesco, dall’imprenditore Giovanni Gentile. Nel settembre del 2018, la modella convolava a nozze con il suo compagno, che continua ad essere uno dei pilastri nella vita della Pugliese. Nonostante Giovanni preferisca rimanere estraneo dal mondo dei social, sua moglie non manca di sorprenderlo con scatti che vengono postati su Instagram a sua insaputa.

Un quadretto familiare a dir poco stupendo e che è l’emblema della felicità della modella. Tutto, nella vita di Teresanna, è andato secondo i suoi piani.