La bella giornalista sportiva Giorgia Rossi ha sfoggiato uno sguardo e look impressionante durante la scorsa partita

Giorgia Rossi è in grado di catturare l’attenzione di tutti con la sua bellezza e dolcezza. Il suo sguardo magnetico ipnotizza i fan. Ecco cosa scrivono nei commenti:“Bellissima Giorgia”, “La mia giornalista sportiva preferita”, “La migliore attualmente”, “Uno sguardo che ti ipnotizza e diventi sempre più brava nel tuo lavoro”.

La Rossi ci tiene molto al suo lavoro, non si ferma mai. Ecco cosa ha scritto riguardo agli ultimi aggiornamenti sul calcio:”L’esperienza contro il nuovo che avanza. Allegri contro Dionisi, due modi diversi di vedere il calcio. Io sarò in campo a godermi lo spettacolo di Juve Sassuolo. Secondo voi come finirà? Ci vediamo stasera dalle 18 su DAZN”.

Giorgia Rossi è la giornalista sportiva più amata

Al momento la bella Giorgia Rossi sembra essere la giornalista sportiva preferita da tutti. La sua professionalità unita alla sua spiccata bellezza e semplicità, hanno fatto breccia nei cuori degli spettatori di DAZN e Pressing. La Rossi non è certo una improvvisata nel suo ruolo di conduttrice sportiva e giornalista, è una vera professionista. Ripercorriamo i suoi passi sin dall’inizio della sua carriera. La conduttrice dopo aver frequentato il liceo scientifico si è avvicinata al mondo della legge, iscrivendosi a Giurisprudenza. Dopo poco tempo però ha capito che non era proprio il ruolo che faceva per lei. Successivamente ha quindi scoperto la sua vera vocazione.

Si è iscritta all’ordine dei giornalisti come pubblicista del Lazio, e a 20 anni ha iniziato a lavorare per il canale tematico Roma Channel. Poco dopo sono arrivate le esperienze in Sky e su Rai Sport. Nel 2013 approda a Mediaset dove viene presa come inviata per il programma Tiki Taka. Viene poi reclutata da Studio sport e capisce che il mondo sportivo è quello che fa per lei. Infatti le viene affidata la conduzione dei pre e post-partita di UEFA Champions League sulla rete di Mediaset Premium. In poco tempo diventa uno dei riferimento femminili del calcio, è richiesta in molte trasmissioni che parlano di Serie A e B come Balalaika.

Dopo diversi anni alla conduzione di Pressing, quest’anno è arrivato l’annuncio del grande cambiamento. La Rossi è passata alla piattaforma DAZN, che ha comprato i diritti della Serie A. Dunque è diventata collega della rivale, Diletta Leotta. Sembra trovarsi molto bene e suo agio in questa nuova realtà la conduttrice, e i fan sono elettrizzati di poterla seguire su DAZN.