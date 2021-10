“Oppalaaaaa”, Valentina Ferragni è una nuvola rosa. Gambe surreali e una femminilità come poche – FOTO

La giovane Ferragni in queste ore sta stregando con la nuova capsule collection di due noti brand dell’alta moda, le foto sono divine e ipnotiche.

Pochi giorni fa avevamo lasciato Valentina Ferragni in Trentino presso il Lefay Resort & SPA Dolomiti assieme alla sorella Francesca per una due giorni all’insegna del relax e delle chiacchiere tra amiche.

Il suo ritorno a Milano è stato subito impegnato per la messa in opera di una nuova collaborazione con due noti brand dell’alta moda che per l’occasione si sono uniti in un progetto unico e imperdibile di cui Valentina è diventata la testimonial numero uno. Vediamo gli scatti che ha postato ieri e che raccontano la nuova campagna pubblicitaria della capsule collection.

Valentina Ferragni ammutolisce tutti, sulle scale come una diva anni Cinquanta

“Legally blonde 💖”, scrive lei nella didascalia che accompagna i tre scatti della capsule collection che unisce Fendi e Skims, il brand d’abbigliamento che si occupa di capi di maglieria underwear, loungewear and shapewear.

Vediamo Valentina sulle scale di un palazzo d’epoca, capelli acconciati con larghi boccoli come una signora dell’alta società degli anni Cinquanta, ed un look che manda in manicomio.

Sembra infatti un confetto o una nuvola rosa con il suo maxi cardigan legato in vita, le calze e la borsetta a mano brandizzata da entrambi i marchi in gioco. La moda del momento vuole infatti l’abbinata degli abiti con le calze che devono essere dello stesso colore per avere maggiore unitarietà d’insieme.

La giovanissima mostra un punto vita da vespa e delle gambe toniche e longilinee enfatizzate ancora di più dalle décolleté panna che calza ai piedi e che la slanciano nel portamento molto sinuoso.

71mila like per lei e moltissimi commenti a corredo: “Oppalaaaaa🔥”, “Ommmmmmmmmgawd🔥”, “Stupenda 💖” scritto da Giulia Gaudino. Mentre la sorella Chiara ha postato tre emoticons con la faccia sgranata e gli occhi pieni d’amore (😍😍😍).