Valeria Marini in ospedale, le condizioni della showgirl

Valeria Marini è stata ricoverata in ospedale per una delicata operazione che non poteva proprio rimandare

La showgirl Valeria Marini si è sottoposta a un delicato intervento all’occhio. Per fortuna adesso sta bene e ha voluto comunicare lei stessa attraverso i social la notizia. La soubrette negli ultimi giorni ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma, dove si è scattata un selfie insieme al grande attore di Hollywood Johnny Depp. La foto in poco tempo è diventata subito virale.

Dopo la bella esperienza alla kermesse dedicata al mondo del cinema, la Marini non ha potuto aspettare altro tempo e così si è operata.

Valeria Marini, il messaggio di Alfonso Signorini

“L’operazione all’occhio è andata benissimo”, ha detto la showgirl su Instagram tranquillizzando i suoi follower, “grazie al professor Apolloni e alla sua fantastica equipe e un mondo di baci stellari!”, ha aggiunto. Si è operata infatti all’ospedale Sant’ Eugenio di Roma.

Valeria Marini si è mostrata con una benda sull’ occhio per non avere contatti con la luce e in generale di nessun tipo. Nonostante l’intervento fosse finito da poco si è mostrata allegra e sorridente come al solito.

Poco prima della diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini le ha inviato un saluto e un messaggio pieno di affetto: “Torni meglio di prima, con la retina super stellare!”. La Marini ha ringraziato il conduttore con queste parole: “Che messaggio stupendo, Alfo!”. Anche la collega Pamela Prati le ha voluto inviare un messaggio di vicinanza: “Stella bionda del mio cuore, sei una donna forte come la nostra terra, andrà tutto bene. Ti voglio un mondo di bene, tua Pamy”.

Dopo il necessario periodo di convalescenza post operatorio di sicuro la showgirl tornerà più in forma di prima e già adesso non sembre aver perso il suo proverbiale ottimismo e la voglia di scherzare e divertirsi.