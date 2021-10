“Mamma mia impazzisco”, Veronica Ferraro sfodera un fondoschiena disegnato col compasso. Sublime – FOTO

La fashion blogger ha postato alcune foto di una nuova collaborazione tra due grandi marchi dell’alta moda, lei è la modella perfetta per questo progetto.

Milanese doc classe 1987. Veronica Ferraro è una delle fashion blogger più famose e seguite sui social al pari di Chiara Ferragni e di Chiara Biasi, infatti conta ben 1,3 milioni di follower solo su Instagram che la seguono ogni giorno per conoscere le sue abitudini e le uscite lavorative.

La ex di Giorgio Merlino, con cui era insieme dal 2012, è immersa in questi giorni in nuovi progetti che la stanno tenendo occupata molto. Le foto dei primi shooting realizzati la vedono come una divinità, si tratta di una capsule collection tra due brand di abbigliamento che l’hanno voluta come testimonial.

Veronica Ferraro è una bond girl, il lato B esplode nella tutina aderente

