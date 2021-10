Walter Zenga, fuga d’amore in Italia: chi è la bellissima modella che gli ha rubato il cuore

Walter Zenga, l’allenatore saluta Dubai e torna in Italia: una modella gli avrebbe rubato il cuore. Di chi si tratta?

Walter Zenga non ha certamente bisogno di presentazioni. Chi segue il calcio – e non solo – lo conosce molto bene. Una vita dedicata allo sport; una lunga carriera come portiere, l’addio al calcio giocato per poi iniziare un’interessante carriera come allenatore. Diverse le squadre allenate; tra quelle di Serie A, il Calcio Catania e successivamente – con grande disappunto dei tifosi rossazzurri – il Palermo.

Tantissime le esperienze all’estero: attualmente infatti il 60enne originario di Milano era impegnato a Dubai per motivi di lavoro ma uno scoop che riguarda la sua persona impazza sul web. Zenga sarebbe rientrato nella sua città d’origine per motivi d’amore. Chi è la donna che gli ha rubato il cuore?

Walter Zenga, fuga d’amore in Italia: chi è la modella che l’ha fatto innamorare

Michela Motoc è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Walter Zenga. Nata in Romania, la bellissima donna è una modella che ha lavorato in Italia e non solo. Galeotto fu il loro incontro a Dubai; l’allenatore – ben 30 anni più grande rispetto alla Motoc – non teme la differenza d’età ed ha lasciato definitivamente la terza moglie – Raluca Rebedea – dopo un periodo di crisi.

Rientrato in Italia, adesso Zenga cerca un nuovo impegno calcistico e nel frattempo avrebbe già intrapreso una convivenza con la modella. Cresciuta a Cavaion – nella provincia di Verona – è arrivata terza nel 2016 al concorso Miss Europa Continental.

Su Instagram la Motoc vanta 189 mila followers ed ogni foto è un colpo al cuore: scatti bollenti che ne ritraggono il fisico scolpito con le curve al posto giusto. I fans la amano e non perdono occasione per mandare dei teneri messaggi, come questo: “Sei di una bellezza sconvolgente buona giornata”.

Sui social non vi sono foto che li immortalano insieme…Zenga continua con i suoi scatti sui campi di calcio, Michela sfoggia outfit da sogno, un corpo statuario ed un viso che spacca. Al 15 ottobre risale l’ultimo scatto da Milano, sola…chissà che al più presto non avvengano le “ufficializzazioni” anche sul web.