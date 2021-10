Anna Tatangelo ed i progetti sul futuro, così affossa Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo guarda avanti e costruisce giorno dopo giorno la sua nuova vita. Ecco quello che vuole fare: duro colpo a Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico della sua vita. Dopo le tante sofferenze per la separazione dal suo compagno, Gigi D’Alessio, padre del piccolo Andrea, la cantante di Sora si è rialzata e ora cammina a testa alta per la sua strada, orgogliosissima di quello che ha costruito.

Il lavoro va a gonfie vele, non solo in musica ma anche con i progetti in tv. La vediamo sugli schermi con “Scene da un matrimonio” e presto anche con “All together now”, entrambi su Canale 5. E poi c’è la vita privata: anche su quel versante Anna è felice accanto al suo nuovo compagno. Ecco perché ha grandi progetti insieme a lui.

Anna Tatangelo e la nuova vita, il sogno nel cassetto

Anna Tatangelo è felice, lo ha ammesso. Lo ha fatto alle telecamere di “Verissimo” con Silvia Toffanin e anche tramite le colonne del settimanale NuovoTv. E questo è merito del suo nuovo compagno, Livio Cori.

Con lui sta ricostruendo una nuova vita e non nega che i progetti da realizzare sono tanti. In primis quello di una nuova famiglia con il matrimonio e un altro figlio. È questo il sogno nel cassetto della cantante, un desiderio grande che con Gigi D’Alessio non ha portato mai a compimento.

Del resto lei è ancora giovane e può permettersi di sognare. È cresciuta troppo in fretta con un compagno più grande di lei ed un figlio avuto da giovanissima ma sa di avere ancora tutta la vita davanti per coronare il suo sogno.

Livio Cori è riuscito ad entrare nella sua vita a piccoli passi, quando il suo cuore era ancora “bruciato” per via della delusione della fine della storia con il padre di suo figlio. Lei non ci pensava minimamente ad iniziare un’altra storia e invece il rapper ha saputo rubarle il cuore.

Tutto è nato in sala di registrazione, Anna era chiusa in sé stessa ma piano piano ha iniziato ad affrontare le paure di un nuovo inizio, anche la più grossa e difficile: la possibilità che il piccolo Andrea non accettasse il suo nuovo compagno.

E invece è stato un grande successo, i due vanno molto d’accordo ed Anna si vive con serenità, finalmente, la sua nuova vita.