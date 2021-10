Una sensualità che non ammettere paragoni immobilizza il web, Shaila Gatta nei panni di bimba prodigio è un “Avatar” che lascia li segno.

Una “bimba prodigio” dei nostri tempi, così vorrebbero identificare quest’oggi, a pochi minuti dalla sua ultima apparizione sui social, la talentuosa ballerina di “Tale e Quale Show” e conduttrice venticinquenne di “Paperissima Sprint”, Shaila Gatta, alcuni dei suoi telespettatori da sempre rapiti dalla sua dinamica ed incredibilmente persuasiva immagine.

Shaila nasce ad Aversa sotto il segno del Leone, per trasferirsi già dai primissimi anni della sua vita in un quartiere esposto a nord della bella Napoli. Ancora una bambina, l’ex velina di “Striscia La Notizia“, dimostra già il suo grande amore per l’arte della danza, che la guiderà nel corso degli anni, e dopo il suo percorso accademico con le lingue, a spostarsi nuovamente nella Capitale, dove i suoi passi di ballerina la guideranno sino al successo. Shaila si affaccia infatti nella realtà del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione ad “Amici – di Maria De Filippi” nel 2015. Da lì in avanti il suo si affermerà come un percorso in continua ascesa.

“Avatar o bimba prodigio?” Shaila in posa da Gatta è uno spettacolo della natura

