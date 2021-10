Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, crisi superata? Spunta un indizio

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno fatto pace? Spuntano indizi che confermerebbero la notizia

Da giorni non si parla d’altro: è crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia nata circa un’estate fa, che ha messo al mondo una creatura di nome Luna Marì. si sta per lasciare?

E’ questa la notizia emersa da settimane, il web dopo una serie di indizi notati sui social dei due diretti interessati avrebbe dato la sentenza. Ma qual è la verità? Scopriamo alcuni dettagli.

Belen e Antonino: crisi superata – FOTO

La crisi tra Belen e Antonino sembra essere superata, i due sono tornati ad amarsi più di prima ed ora si dedicano interamente alla loro famiglia. E’ stato l’hairstylist a dare la smentita e a ribadire il suo amore per la bella modella argentina.

Su Instagram ha pubblicato uno scatto strepitoso che raffigura la sua compagna di spalle e sua figlia in braccio alla mamma che guarda il papà. I suoi occhioni verdi illuminano la stanza e Spinalbese si scioglie.

“Anche se prendessi un ergastolo. Sto con te. Finché non mi seppelliscono. Sto con te

Voglio viver sempre il brivido Di star con te”. Scrive sotto al post riprendendo un pezzo di una nota canzone.

“Finalmente”, è il primo commento che si legge sotto alla foto e poi ancora “Uno spettacolo non mollare Anto”. C’è poi chi è incredulo e non perde occasione di affermare: “Per far pace nn la portare alle Maldive che porta male”.

A quanto pare tra i follower c’è chi pensa che la crisi sia solo una messa in scena. Addirittura qualcuno crede che Belen sia ancora innamorata di Stefano De Martino. Per il momento l’unica cosa certa è che la modella e l’hair stylist continuano la loro storia d’amore insieme alla piccola Luna Marì e Santiago. E voi cosa ne pensate?