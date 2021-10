Frontale tra auto e camion: ragazzo di 32 anni perde la vita tornado a lavoro

Nel pomeriggio di ieri a Lonato del Garda (Brescia), un ragazzo di 32 anni è morto in un incidente frontale mentre tornava a lavoro.

Una scia di sangue che non si ferma quella sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, l’ennesimo incidente che è costato la vita ad un ragazzo di 32 anni che si stava recando sul posto di lavoro. L’auto condotta dal 32enne, per cause ancora da accertare, si è schiantata frontalmente contro un camion nella zona industriale di Lonato del Garda (Brescia). A nulla è valso, purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno potuto solo constatare la morte del ragazzo.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 ottobre, a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia, dove un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale.

La vittima del drammatico sinistro è Teli Mustalfeter, 32enne originario dell’Albania ma che da anni viveva in provincia di Brescia. Stando a quanto riporta la redazione di Today, Teli, dopo essere momentaneamente andato a casa, stava rientrando presso la Lonato Spa, dove lavorava, alla guida della sua Audi A5. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 32enne ha perso il controllo della vettura che ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un camion, all’altezza della zona industriale.

Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. I pompieri hanno estratto l’automobilista dalle lamiere e lo hanno affidato all’equipe medica che ha potuto solo dichiararne la morte: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Illeso, ma sotto choc, scrive Today, il conducente del mezzo pesante.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi dei legge per determinare le cause dello scontro costato la vita a Mustalfeter.