Carlo Conti, il futuro del conduttore dopo “Tale e Quale Show”

Dopo “Tale e Quale Show” Carlo Conti potrebbe condurre un nuovo format televisivo diverso da quelli di cui è stato alla guida finora

“Tale e Quale Show” è giunto quasi alla fine della sua edizione in cui i protagonisti hanno fatto divertire ed emozionare i telespettatori di Rai 1. L’ultima puntata è stata vinta da Francesca Alotta che con la sua interpretazione di Mia Martini ha omaggiato divinamente la grandissima cantante scomparsa nel 1995.

L’arrivederci con Carlo Conti però sarà molto breve visto che a gennaio partirà “Tali e Quali”, la versione “nip” di “Tale e Quale Show”. In primavera il conduttore toscano dovrebbe ritornare ancora sul piccolo schermo. Non si conosce già quale sarà di preciso la nuova trasmissione ma le alternative sono ben quattro.

Carlo Conti, le ipotesi sul futuro televisivo del conduttore

La prima ipotesi è quella di vedere Conti di nuovo al timone di “Top Dieci”, per la terza edizione del programma delle classifiche musicali e non solo con ospiti ogni volta differenti che vanno a formare due squadre. Tra i vip, ad esempio, ci sono stati Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Max Giusti, Pupo, Caterina Balivo, Andrea Delogu, Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Per la prima volta ci sarebbe il pubblico in studio visto che durante gli ultimi due anni la normativa anti Covid non lo permetteva.

Altre due strade sarebbero quelle che portano a “I migliori anni” e “La Corrida”, quest’ultimo fu interrotto a causa dell’emergenza sanitaria.

Infine è in lizza un quarto ma nuovissimo format televisivo, così come scrive il sito web “Blogo”, Carlo Conti potrebbe condurre una trasmissione chiamata (per ora) “The Watch”. Quest’ultima richiamerebbe un gioco presente nei cruciverba ovvero quello di “Aguzza la vista” dato che in concorrenti vedranno alcune cose su cui poi rispondere a delle domande.

Sembrerebbe quindi che il presentatore torni a condurre un quiz show dopo “L’Eredità”, ora saldamente nelle mani di Flavio Insinna.