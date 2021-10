Carolina di Monaco, dopo il tradimento arriva il folle gesto

Carolina di Monaco come risponde al tradimento del marito? Con un gesto che per alcuni è folle, per altri è pieno di coraggio

Carolina di Monaco si ritrova ancora una volta su tutte le pagine dei giornali di gossip e sempre per colpa del marito, Ernst di Hannover.

Questa volta non si tratta però di uno dei suoi folli gesti, dei suoi attacchi di ira o dei suoi problemi giudiziari di cui negli anni si è reso protagonista. Al centro della querelle c’è, invece, il divorzio, quello che il cugino della Regina Elisabetta avrebbe chiesto a Carolina sposata nel 1999, per essere finalmente libero.

I due non si fanno vedere insieme da circa 12 anni ma mai avevano tirato fuori l’arma del divorzio. Del resto proprio a Carolina non conviene. Il suo Ernst non solo è il principe erede di una casata tedesca millenaria ma possiede anche un patrimonio stimato di 350 milioni di euro.

NON PERDERTI ANCHE — > Regina Elisabetta, sfumato importante viaggio: assenza per motivi di salute. Cosa sta succedendo

Carolina Di Monaco, ecco come risponde al tradimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alltheroyalsoftheworld👑 (@alltheroyalsoftheworld)

NON PERDERTI ANCHE — > Angiolini e Max Allegri, la nuova fiamma del Mister e la somiglianza con Ambra: la conosceva anche lei..

Il tradimento di Ernst di Hannover e la frequentazione della sua nuova fiamma, Claudia Stilianopoulos alla luce del sole, lungo le vie di Madrid, hanno messo a dura prova la pazienza di Carolina di Monaco.

La capitale spagnola sembra essere diventata il nido d’amore dei due. È la città dove l’artista vive ma anche quella dove abita uno dei figli di Ernst di Hannover. Ecco che il match è presto fatto. A quanto pare per il cugino di Elisabetta mancherebbe solo il divorzio ufficiale da Carolina, documento necessario per convolare, dicono i rumors, a nozze con la 48enne spagnola.

Come sta reagendo a tutto questo la figlia di Grace Kelly? Per alcuni con un gesto folle, per altri con un grande coraggio. Sfoggiando una magnifica chioma bianca. All’età di 64 anni, Carolina non si nasconde più dietro la tinta ma mostra i suoi capelli naturali in pubblico. Una scelta che viene fatta sempre più spesso dalle donne in vista per affermare, probabilmente, sé stesse.

Con calma e costanza, Carolina ha tagliato piano piano i capelli, attendendo la ricrescita fino ad eliminare definitivamente le punte castane.

Ed ora? Gli occhi sono tutti su di lei e la sua classe nel portare un bob scalato completamente bianco. Look rinnovato ed una bellezza che non tramonta.