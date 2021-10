Ilary Blasi. La simpaticissima presentatrice tv, dopo la fine di “Star in the star”, è in attesa di un nuovo progetto. Nel frattempo si dedica alla sua famiglia, protagonista dei suoi video su Instagram

Ilary Blasi ha recentemente concluso la sua avventura televisiva alla guida di “Star in the Star”. Fin dall’esordio, il programma non è stato accolto tra i migliori auspici.

La polemica si è scatenata immediatamente per la somiglianza più che evidente con due format delle reti concorrenti, cioè “Tale e quale show” e “Il cantante mascherato” (condotti rispettivamente da Carlo Conti e Milly Carlucci). Inoltre, i bassi dati di ascolto raggiunti settimana dopo settimana hanno fatto si che la dirigenza Mediaset decretasse la fine anticipata della trasmissione, depennata di ben due puntate. Cosa farà adesso la talentuosa Ilary Blasi? La risposta potrebbe essere sul suo profilo Instagram.

NON PERDERTI ANCHE — > Al Bano e Loredana Lecciso, il cantante gela tutti: “Non è piacevole”

Ilary Blasi sconvolge tutta la famiglia: la cena è servita

Ilary Blasi, concluso il suo impegno lavorativo con “Star in the star”, si dedica alla sua famiglia, protagonista di simpatici siparietti che la stessa show girl offre al suo pubblico su Instagram.

La bella presentatrice tv ha una platea che sfiora i 2 milioni di follower sul popolare social network e a essi apre, di tanto in tanto, le porte della sua casa. Le ultime condivisioni presentano un quadretto dolce e divertente allo stesso tempo.

La famiglia è a tavola, la cena è pronta. É Ilary a portare una pirofila con coperchio: cosa ci sarà dentro? Presto svelato, a casa Totti si mangia piccione al forno. Francesco Totti e figli (Cristian, Chanel e Isabel) sembrano non gradire troppo la pietanza. “Non scherzà” – sbotta l’ex campione della Roma e della Nazionale. Anche la piccola Isabel supplica la madre: “Il piccione no”.

Nulla da fare, rassegnati mangiano tutti insieme mentre l’ex calciatore imita il verso dell’uccelletto. Che sia tutto il preludio per altro?

NON PERDERTI ANCHE — > Anna Tatangelo ed i progetti sul futuro, così affossa Gigi D’Alessio

Ebbene si, tempo fa era in discussione la produzione di una sit com che avesse come protagonisti proprio Ilary Blasi e Francesco Totti sulla stessa scia di quello che fu un successo storico, “Casa Vianello”. Del progetto non si è saputo più nulla.

Data l’attenzione che suscitano sempre i due personaggi, sarebbe forse il caso di rispolverarlo?