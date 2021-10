“…qualsiasi cosa indossi…” Cecilia Rodriguez come una divinità greca, gambe chilometriche e quelle pose che fanno sognare – FOTO

Cecilia Rodriguez, la modella argentina per le vie di Milano propone alcuni scatti (di un fotografo d’eccezione) che tolgono letteralmente il fiato.

Quando si dice la bellezza è di famiglia! Cecilia Rodriguez, la splendida modella argentina negli anni è riuscita ad avere uno spazio tutto suo. Programmi, reality e tante promozioni, Cecilia non si fa mai trovare con le mani in mano. Un fisico “perfetto” così come definito anche dalla “collega” Carolina Stramare sotto un suo recente post.

Per la minore delle sorelle Rodriguez, ogni giorno diventa occasione per proporre outfit interessanti e che strizzano l’occhio alle appassionate di moda. Da shooting fotografici a scatti casalinghi, ogni foto diventa una fonte d’ispirazione per chi cerca la bellezza. Le ultime foto, scattate da un fotografo d’eccezione, hanno già fatto il giro del web.

Cecilia Rodriguez, bellezza statuaria: le gambe chilometriche e le pose accattivanti la rendono sublime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Letteralmente un corpo da urlo quello di Cecilia, la modella si trova per le vie di Milano insieme al compagno, Ignazio Moser che si improvvisa per l’occasione fotografo e mostrando delle abilità inedite, un lato artistico accentuato.

Ma tutti gli occhi sono sulla bellissima latina che propone un outfit che gioca sulla scala di grigi e dei pantaloni bianchi a vita molto alta e super attillati che mettono in risalto lo stacco di coscia da invidia. Accanto a delle colonne bella come una divinità greca.

E poi le pose assunte la rendono irresistibile palesando una sicurezza fuori dal comune. Le fans oltre a complimentarsi con Cecilia, colgono l’occasione per fare un saluto a Ignazio, l’ex ciclista che piace tantissimo al genere femminile.

Cecilia ed Ignazio, insieme ormai da anni, pare abbiano trovato il giusto equilibrio per una relazione solida. La coppia piace tantissimo anche sul web, numerose infatti le pagine Instagram nate con l’intento di condividere e supportare ogni momento – lavorativo e non solo – dei giovani.