Miryea Stabile è una modella ed influencer ammirata praticamente da tutti. La ragazza utilizza al massimo i social network ed è particolarmente attiva su Instagram (che è sicuramente uno dei servizi di rete sociale più usato al mondo). Il popolo italiano ha conosciuto qualcosa in più su di lei grazie alla sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’.

Nel corso della sua permanenza sull’isola, le sue gambe sono state bersagliate da insetti di ogni tipo. Come raccontato da lei, la pelle delle sue gambe non si è ancora ripresa e stando al dermatologo ci vorrà almeno un anno per guarire pienamente. La Stabile, in ogni modo, è una presenza fissa su IG: le sue fotografie sono sempre spettacolari. La classe 1997, poco fa, ha piazzato sul suo profilo un’immagine fantastica: tramite didascalia ha fatto anche un annuncio importante.

Miryea Stabile, l’outfit strega i followers: esplosione d’eros

Miryea, qualche istante fa, ha postato sul suo profilo una fotografia incredibile. La ragazza è una bomba seducente e con qualsiasi outfit sta sempre divinamente. Con jeans aderenti e tacchi altissimi, la sexy influencer non passa di certo inosservata. La bellezza del suo viso è così luminosa da illuminare tutto il mondo dei social.

“Ho iniziato l’Accademia di recitazione da 3 giorni e mi sto trovando davvero benissimo! Sono super felice e carica di proseguire con questo fantastico percorso! Non vedo l’ora di sapere cosa ne uscirà”, ha scritto nella didascalia. A quanto pare, in futuro la classe 1997 potrebbe tentare l’accesso in un modo così difficile.

Sempre tramite la didascalia, Miryea ha cercato di motivare anche i suoi followers. “Vi consiglio di iniziare con lo studio per avere delle buone basi su cui partire. Sii sempre entusiasta di ciò che vuoi”, si legge ancora.