Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Il motivo è davvero allucinante

Vola velocissimo il gossip sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. A Milano non si parla d’altro: i due intrappolati da quello che hanno creato

È il gossip del momento, delle ultime ore. Tutti ne parlano e come un razzo sta facendo il giro del web. Del resto sono loro i personaggi più famosi del social. Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez che secondo l’ultimo e chioccante gossip sarebbero in crisi.

La Ferry ed il rapper di Rozzano come Belen e Antonino? Il paragone è d’obbligo anche se, per la coppia milanese da milioni di follower, oltre alle indiscrezioni ci sarebbe una motivazione che è davvero allucinante.

Chiara Ferragni e Fedez, la motivazione choc della crisi

A lanciare il gossip sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è Ivan Damiano Rota che tramite le colonne di Dagospia spiega che ormai le voci sui problemi d’amore dei Ferragnez sono diventate frequenti in quel di Milano.

“Ancora non è dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, – scrive il collaboratore di Dagospia – sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?”.

Se così fosse i due sarebbero rimasti “intrappolati” nella rete che loro stessi hanno costruito. È innegabile che la loro esposizione mediatica conta tantissimo nella vita di tutti i giorni e la differenza, ultimamente, si nota eccome.

I Ferragnez, infatti, non stanno affrontando giorni facili e sono pressoché assenti dai social se non per qualche comunicazione sporadica o per pubblicazioni strettamente di lavoro. La piccola Vittoria è in ospedale a causa di un brutto virus che sta colpendo i neonati ed i bambini piccoli.

Inizialmente la situazione sembrava sotto controllo e invece via via è peggiorata ma Chiara e Federico hanno fatto sapere che la loro secondogenita è forte e sta rispondendo bene alle cure.

“Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”, ha fatto sapere l’influencer numero uno al mondo pubblicando una foto di famiglia, di qualche giorno prima ovviamente, sperando di poterne fare quanto prima una nuova, appena la Vitto tornerà a casa.