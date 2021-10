In diretta da una località paradisiaca la bellissima conduttrice Elisa Isoardi si regala un momento di relax: il dettaglio è incandescente.

Affascinante “Miss Cinema” ai suoi esordi nel 2000, la conduttrice ed ex modella di origini piemontesi, Elisa Isoardi, si è allontanata per un periodo indeterminato dal suo ruolo di guida nelle trasmissioni del piccolo schermo. Continuando però a partecipare alla realtà televisiva ma talvolta in qualità di incorruttibile naufraga per “L’Isola Dei Famosi“, o di vincitrice a “Ballando Con Le Stelle“.

In attesa di riprendere la sua attività dinanzi alle telecamere, Elisa pare preferisca al momento privilegiare uno stile di vita a stretto contatto con la natura. Ed agendo pertanto in assoluta virtù del benessere della sua persona. Proprio in queste ultime ore, tra una ricetta e l’altra, solitamente messa a disposizione dalla conduttrice dei suoi sostenitori sui social, ha voluto condividere alcune immagini di sé in movimento e di estatica bellezza.

“Mi coccola un po'” Elisa Isoardi si scopre: il dettaglio in diretta è bollente – VIDEO

