Le Donatella, Giulia Provvedi in reggiseno e calze a rete, senza niente sopra: “Beato chi…” – FOTO

Le Donatella, Giulia Provvedi pubblica una compilation non per deboli di cuore: in reggiseno e calze a rete, senza niente sopra!

Si fanno sempre più sensuali e audaci gli scatti delle gemelle Provvedi. Silvia e Giulia de “Le Donatella”, oltre a condividere la medesima passione per il canto, sono simili anche in termini di fisicità e bellezza. Nelle foto che costellano i loro canali social, è impossibile distinguere quale sia l’una e quale sia l’altra, se non per il colore dei capelli.

Di recente, una compilation dai toni bollenti è apparsa nel profilo Instagram del duo musicale, ricevendo il plauso unanime degli utenti. Si tratta di una serie di scatti in cui Giulia, la bionda delle gemelle, si lascia immortalare in calze a rete e reggiseno: uno spettacolo per soli adulti.

NON PERDERTI ANCHE —> “Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro e il flirt mai confessato: lei non è la Isoardi

Giulia Provvedi in reggiseno e calze a rete, senza niente sopra… – FOTO

Per vederla, vai su Successivo