“Bona come la…”, Emma strega i fan. Gambe divaricate e sguardo da vera seduttrice: una bomba – FOTO

La stragrande maggioranza dei suoi fan è più che soddisfatta del percorso che Emma sta portando avanti ad “X-Factor“. La squadra che l’artista ha messo in piedi quest’anno, d’altra parte, promette già di fare scintille. Con avversari come Vale LP, Le Endrigo e gIANMARIA, gli altri giudici del talent non potranno che tirar fuori gli artigli.

La cantante, in fermento per la prima puntata dei Live – in onda questa sera -, ha pubblicato uno scatto per ricordare agli utenti l’appuntamento imminente. La posa di Emma ed il suo sguardo famelico non potevano non scatenare i commenti più audaci: “Bona come la…pizza!“.

Emma strega i fan. Gambe divaricate e sguardo da vera seduttrice: una bomba – FOTO

