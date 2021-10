Erjona Sulejmani, l’estate non finisce mai: bikini strabordante – FOTO

Erjona Sulejmani spettacolare, una delle ex wag più bollenti del nostro campionato di Serie A esibisce una scollatura da urlo in costume.

Uno dei grandi motivi di interesse per gli appassionati di calcio non è legato solo a quello che succede in campo, ma anche fuori. Sovente infatti, come noto, i calciatori si accompagnano a bellezze mozzafiato, le cosiddette ‘wag’. Una di quelle che non ha mai lasciato i pensieri dei tifosi è Erjona Sulejmani.

La modella, influencer e imprenditrice albanese è stata per diverso tempo la moglie di Blerim Dzemaili, storico ex di Torino, Napoli e Bologna. La relazione con il centrocampista svizzero si è poi conclusa, ma gli ammiratori hanno continuato a seguirla con grande trasporto.

Di recente, Erjona ha vissuto una relazione con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ e tentatore di ‘Temptation Island’. Dopo poco, però, anche questo rapporto si è interrotto. Chi sarà il prossimo a conquistare il suo cuore? Non lo sappiamo, intanto è lei a continuare a conquistare il nostro con foto da capogiro.

Erjona Sulejmani più esplosiva che mai, in costume è un capolavoro: decolleté in primo piano senza senso

