Gatti ad Halloween 2021 i costumi alla moda da non perdere

Halloween 2021 è alle porte e non avete ancora scelto il costume per i vostri gatti? Ecco i consigli più divertenti e alla moda per non passare inosservati.

La magica notte di Halloween si avvicina sempre di più, ed in questo 2021, visto il placarsi delle restrizioni dovute alla pandemia, sembra promettere molte sorprese. Fra queste potrebbe rientrare in grande stile la scelta di un costume per il vostro gatto che non sia banale, e che possa al contempo far emozionare gli invitati al party quanto i diretti interessati.

E’ risaputo che i felini conservino in sé già un modo di essere particolarmente misterioso ed intrigante, allora perché non aggiungere pochi ma essenziali accessori per rendere il loro look e la loro personalità degna di nota? Ecco alcuni consigli utili sui costumi più alla moda per la trasformazione notturna più attesa dell’anno.

Gatti ad Halloween 2021 la lista dei costumi alla moda da non perdere

Il vampiro. Uno dei travestimenti più semplici da eseguire, e comodi da indossare per il vostro amico felino, a prescindere dal sesso dell’esemplare, pare sia proprio quello dell’iconico volatile succhia sangue. Il costume, che sia composto da un semplice paio di ali nere, o da un mantello in nero e rosso, pare che abbia la potenzialità di rapire non poco l’attenzione degli astanti e scatenare una sensazione di pura soggezione. Entrambi disponibili in più taglie sul sito web appositamente dedicato di etsy.com, alla modica cifra di 9 euro. In alternativa nulla esclude che potreste realizzarne uno con le vostre mani, con dei ritagli di vecchi abiti ed adattarlo ad un collare, purché non troppo stretto, per far sì che il travestimento aderisca al collo dell’esemplare.

Lo stregone o la strega. In simil modo, con un fai da te o un ordine immediato, potrete realizzare il più sofisticato e potente mago di tutti i tempi. La procedura è alquanto semplice. Vi servirà innanzitutto un cappello da far indossare al gatto. In nero, in viola o comunque in una tinta che possa rispecchiare il mood della serata. Magari potreste servirvi di alcuni stencil, a forma di luna o di ragnatela, per rendere ancor meglio l’idea. La Zucca o il Gatto Nero. Questi due ultimi travestimenti rappresentano un must altrettanto semplicissimo da realizzare.

Per la zucca potreste munirvi di piccole vesti o accessori dello stesso colore, o di un vero e proprio costume che possa raffigurare la celebre cucurbitacea messicana. Infine il gatto nero, qualora quest’ultimo fosse già di vostra compagnia, basterà rafforzare la superstizione con l’aggiunta di qualche elemento ad adornare la sua arcana figura .