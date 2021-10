“GF Vip”, la concorrente ammette il suo malessere: “Purtroppo è insostenibile”. Abbandonerà la casa?

“Gf Vip”: a pochi minuti dal suo risveglio, Katia Ricciarelli ha manifestato apertamente ai coinquilini il proprio malessere. Abbandonerà la casa?

Questa mattina, i concorrenti del “Grande Fratello Vip” si sono ritrovati attorno al tavolo per la colazione, uno dei pochi momenti della giornata in cui le tensioni e i malumori sembrano messi da parte dai partecipanti. Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli hanno discusso a lungo in merito ai travestimenti di Halloween, che sembrano appannaggio esclusivo del primo: “Ci penso io a trovare le maschere più adatte!“.

Katia Ricciarelli, dopo essersi lasciata intrattenere dall’ironia travolgente di Belli, ha aperto le porte del proprio cuore ai compagni, ammettendo quali sono i meccanismi che proprio non riesce a digerire del programma. Le sue parole non lasciano presagire nulla di buono.

“GF Vip”, Katia Ricciarelli ammette il suo malessere: abbandonerà la casa?

Al “Grande Fratello Vip”, Alex Belli sembra stia vivendo la propria avventura con spensieratezza e grande coinvolgimento. Lo stesso attore, proprio questa mattina, ha confidato a Katia Ricciarelli e Davide Silvestri di sentirsi completamente a proprio agio all’interno della casa più spiata d’Italia. “Qui dentro mi sono alleggerito tantissimo, nella vita normale devo fare il serio, per lavoro“: questa la confessione del noto modello. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, si sta occupando dei travestimenti che i concorrenti indosseranno per festeggiare Halloween. Un compito che sembra divertire molto Alex, e al contempo terrorizzare i suoi compagni.

“Tu qui non fai il serio e ti diverti, ma ci fai diventare matti a noi!“: questa la constatazione della nota cantante, che ha fatto scoppiare a ridere Belli e Silvestri. “Fosse per me potrebbe esserci una puntata ogni sera. Tutto sarebbe bello, dinamico…” – ha proseguito con entusiasmo l’attore, ma Katia Ricciarelli lo ha interrotto seduta stante – “Se non dovessimo prepararci così a lungo. Purtroppo i tempi sono insostenibili“. La Ricciarelli, ovviamente, alludeva al fatto che le donne, nelle ore antecedenti alla puntata, vengono sottoposte ad estenuanti prove di trucco e parrucco che consumano le loro energie.

“Beh, però considera una cosa” – ha constatato Davide Silvestri, facendo riflettere la cantante – “Qui non hai lo sbattimento del trasporto, che invece ci sarebbe se dovessi recarti tu in altre trasmissioni“. Nonostante le osservazioni del suo coinquilino fossero più che corrette, la Ricciarelli non ha potuto far a meno di ribadire il proprio punto di vista. I fan più attenti, nel corso delle ultime puntate, hanno notato il profondo malessere che Katia sembra vivere, anche alla luce della lite furiosa con Jo Squillo. Che, per la cantante, sia giunto il momento di abbandonare il programma?

Di sicuro, il “Gf Vip” non trarrebbe molti benefici dalla perdita di un personaggio come la Ricciarelli. Per il momento, lo stato d’animo di Katia appare alquanto precario.