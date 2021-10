“Grande Fratello Vip”, tutti contro Miriana Trevisan: “La nuova Gregoraci”

Al “Grande fratello vip” le sorprese non finiscono mai, ecco cosa è successo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Sono quasi due mesi che Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e all’interno della casa sono già spuntate nuove coppie che stanno facendo molto discutere.

Il pubblico è curioso di scoprire nuovi dettagli, soprattutto riguardo al flirt di Nicola Pisu e Miriana Trevisan, tra i due funzionerà? Spunta un indizio che lascia il web senza parole.

“Grande fratello vip”, il gesto inaspettato di Nicola Pisu

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan e a lei dedica solo parole belle. Dall’altra parte però la concorrente cerca sempre di costruire un muro, ribadendo più volte di non essere innamorata a differenza del ragazzo.

La showgirl, dal canto suo, ha spiegato di avere paura e di non volersi buttare a capofitto in una storia per diversi motivi: differenza di età, telecamere, il figlio fuori dalla casa. Intanto lui continua a corteggiarla e a cercare di andare oltre.

Durante l’ennesima crisi della Trevisan però non c’è Nicola a sostenerla, anche se rammaricato non tarda ad arrivare per farsi perdonare. Così il gieffino decide di dormire per terra accanto alla sua compagna, tenendole tutta la notte la mano.

“Vedo in lei la nuova Gregoraci, lui può sbatterci la testa quanto vuole ma secondo me lei non è presa a tal punto per farsi una storia con lui”, spunta il commento sotto al video pubblicato sul profilo ufficiale del reality su Instagram.

Come si evolverà la storia tra Miriana e Nicola? I fan sono increduli e pensano che il giovane possa rimanere deluso e illuso da un amore non ricambiato. Non ci resta che attendere per capire cosa succederà tra i due, il gioco è appena iniziato.