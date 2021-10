Ilary Blasi non smette mai di far divertire i fan con le sue storie su Instagram, dove i veri protagonisti sono loro: tutti i dettagli

Ilary Blasi è una delle conduttrici più note e seguite degli ultimi tempi, la sua semplicità e genuinità l’hanno fatta conoscere per quella che è ed ora nessuno può fare a meno di lei. Insieme al marito Francesco Totti rappresentano una delle coppie più divertenti del web, il pubblico li adora e non perde occasione di sostenerli e supportarli.

Se qualche tempo fa la presentatrice romana non era un’amante dei social, oggi le cose sono cambiate: Ilary è molto attiva nell’ambito e condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate, anche quelli più intimi.

GUARDA QUI>>Luciana Littizzetto e lo sfogo sui social: “Ha vinto l’odio” – VIDEO

Ilary Blasi, Totti ha apprezzato la cena? – FOTO

GUARDA QUI>>“Ti amo” Wanda Nara, sensuale e attraente: il SELFIE delle meraviglie

Seguita da quasi due milioni di follower, Ilary Blasi non perde occasione di far divertire i suoi fan con dei filmati divertenti della sua famiglia. Al centro delle storie c’è sempre lui, il suo grande amore Francesco Totti.

Nelle ultime storie pubblicate dalla conduttrice, il tema è il piccione che la famiglia romana ha mangiato per cena. Per prima viene inquadrata la piccola Chanel, poi i due uomini della casa: il Capitano e Cristian, infine Ilary.

A quanto pare Cristian e Francesco non amano essere ripresi mentre mangiano, ma alla presentatrice non importa e continua la sua missione. La scenetta è divertente e in un batter d’occhio è diventata virale. Ad un certo punto il pupone esclama: “Mamma mia, dai su” e improvvisa il verso dell’animale.

L’allegria e la simpatia con loro non manca mai e il pubblico ancora una volta apprezza la loro semplicità e genuinità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Qualche tempo fa il web aveva parlato di una crisi della coppia romana, a quanto pare si è trattato solo di un gossip senza fondamenta. Ilary e Francesco appaiono più innamorati che mai, come se fosse ancora il primo giorno ed i fan non possono fare a meno di ammirarli.