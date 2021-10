“Tu sei spaziale” Laura Pausini, l’atmosfera si fa subito rovente…fans in visibilio – FOTO

Laura Pausini, l’interprete italiana conosciuta in tutto il mondo fa un annuncio e l’atmosfera si fa subito rovente.

Per Laura Pausini la carriera è un continuo oscillare di emozioni. Un anno che sicuramente l’artista non dimenticherà mai e arricchisce questa carrellata di successi con l’ultimo traguardo raggiunto e comunicato al suo fedelissimo pubblico. Amatissima dai suoi fans da sempre, sin dagli esordi in cui la Pausini ha mostrato di avere – nonostante la giovane età – grinta da vendere ed una voce che spacca.

Ma la Pausini ci delizia anche con outfit che accentuano la splendida figura e quindi ammirarla diventa un’ottima occasione anche per perderci nella sua incredibile femminilità. Come l’ultima mise proposta nella quale appare dotata di una spiccata sensualità velata che fa impazzire il web.

Laura Pausini, l’anima passionale esce allo scoperto con un outfit rosso che infuoca il web

Laura Pausini, l’annuncio ai fans di tutto il mondo: “Sono onorata di comunicarvi che da oggi, per la prima volta per un artista italiano, potrete ascoltare la mia discografia in Audio Spaziale con Dolby Atmos su @AppleMusic” un nuovo modo di ascoltare musica, un’esperienza fantastica e innovativa. “…in tutte le direzioni senti musica e voce come se io cantassi solo per te e di fianco di fronte sotto sopra di lato a te” questo è quanto dichiara la Pausini su richiesta di una delle tantissime fans curiose.

Oltre a postare il link su come procedere per concedersi questo momento magico…la Pausini propone un outfit niente male. Un gioco di rossi, che vanno dal rosa più tenue al magenta…un insieme che creano un capo assolutamente bello da vedere e che spicca sulla figura di Laura che appare veramente incantevole.

“Tu sei spaziale” le dicono sul web. Tra le storie, è possibile ammirarla per intero: uno chemisier lungo con spacco vertiginoso a cui la cantante ha abbinato dei seducenti stivaloni bianchi che ne fomentano la carica erotica.