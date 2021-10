Luciana Littizzetto e lo sfogo sui social: “Ha vinto l’odio” – VIDEO

Luciana Littizzetto condivide sui social un video di notevole importanza: ecco cosa è successo il 27 ottobre 2021

Luciana Littizzetto non passa di certo inosservata, la sua grandiosità e il suo modo di fare non passano mai in secondo piano. Intraprendente e sempre pronta a dire la sua, la conduttrice è molto seguita dal pubblico italiano.

Attualmente presenta insieme al suo collega Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ma non perde occasione di esprimere la sua opinione su molte situazioni ed eventi che non le vanno a genio.

Luciana Littizzetto, tra dispiacere e indignazione – VIDEO

Ieri 27 ottobre 2021 per l’Italia è stato il giorno delle scelte. La legge Ddlzan non è stata approvata. Sono tanti i vip che a tal proposito hanno postato video riguardanti tale evento, questa è una situazione che ha fatto molto discutere

Tra questi Luciana Littizzetto che ha pubblicato un filmato in cui viene ripreso il senato al momento dell’annuncio. La maggior parte delle persone presenti in aula, una volta pronunciato il no per la legge, s è alzata in piedi ed ha applaudito alla notizia.

“Ha vinto l’odio”, ha scritto la conduttrice sotto al post che oltre al video mostra anche una foto di due vittime pestate. Immediatamente sono spuntati commenti da parte dei follower che seguono la presentatrice di “Che tempo che fa” e tanti like.

“Non è il mio Paese, questa gente non mi rappresenta”, qualcuno ha aggiunto e poi ancora “Che schifo, viviamo in un paese senza speranza, tolleranza, dialogo e futuro. Mi viene solo da vomitare per ciò che è successo oggi, una pagina di storia che spero i miei figli non leggeranno mai in futuro sui libri di storia!”.

Anche questa volta Luciana Littizzetto non si è tirata indietro ed ha espresso il suo pensiero, diffondendolo sui social. Il post pubblicato da qualche ora è diventato virale.