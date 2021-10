I Maneskin stanno scalando tutte le vette del mondo con il loro talento e il loro look definito “rock sexy”

La band italiana dei Maneskin sta conquistando tutto il mondo. In questi giorni hanno debuttato nel famoso show americano “The tonight show”, condotto da Jimmy Fallon. Le celebrità più famose d’America sono passate da questo show e oggi ci sono loro, i Maneskin che sono italianissimi ma hanno un tocco internazionale in tutto e per tutto. La band si è esibita cantando Beggin e Mammamia, i due brani che stanno spopolando su Spotify.

I Maneskin conquistano l’America e aprono un concerto importante

Dalla vittoria al Festival di Sanremo, all’Eurovision Song Contest vinto di recente, adesso approdano anche in America i Maneskin, ci stanno facendo sognare. La band è stata ospite al “Tonight Show”, che in America è tra gli show più seguiti e amati da tutti. Diverse celebrità sono passate di lì tra cantanti famosi, attori e modelle. Il conduttore Jimmy Fallon, li ha accolti con calore reggendo in mano il disco in vinile “Teatro d’Ira”. Il gruppo si è poi esibito con le due canzoni che stanno scalando ogni classifica, Beggin e Mammamia.

Il brano Beggin ha spopolato su ogni piattaforma e in tutte le radio del mondo con 700 milioni di ascolti. La canzone Mammamia non è da meno, ha già raggiunto i 20 milioni di stream su Spotify. Questa ospitata per la band è stata un ottimo punto di partenza per lanciare i due concerti che terranno proprio negli Stati Uniti. Oggi al Bowery Ballroom di New York e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di New York. Ma non finisce qui, arriva infatti un altra grande soddisfazione per la band, oltre a quelle già citate. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Ottenere il rispetto e la fiducia di una band eterna come quella dei Rolling Stones è forse una delle vittorie più belle per i giovani musicisti. Inoltre i Maneskin mentre si trovavano nel backstage del “Tonight Show”, hanno avuto un incontro ravvicinato con una nota attrice, Drew Barrymore che si è complimentata con la band definendoli il gruppo più sexy al mondo. Insomma i Maneskin sono motivo di orgoglio per l’Italia e stanno conquistando il panorama internazionale sempre di più.