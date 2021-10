Michelle Hunziker e la vita insieme ad Eros Ramazzotti, ecco quando la conduttrice ha deciso di dividere la sua vita con lui

Michelle Hunziker è un uragano di energia e simpatia. A breve tornerà in tv con “All Together now” ma la vediamo tutti i giorni sui social alle prese con la sua vita da mamma e donna impegnata anche nel sociale e a sostegno delle donne.

Innegabile la sua esposizione mediatica, Michelle è sempre stata sulla cresta del gossip, soprattutto per i suoi amori, da Eros Ramazzotti a Tomaso Trussardi. Quello che ha rivelato sul matrimonio con il suo primo marito è davvero incredibile.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la decisione da giovanissima

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati una delle coppie più belle e amate dello showbits. Hanno fatto sognare un’intera generazione e intramontabile rimarrà la canzone “Più bella cosa” scritta dal cantante per la sua amata.

A distanza di tanti anni dalla fine del loro matrimonio, i due sono in buoni rapporti e proprio Michelle al settimanale F ha parlato del suo primo marito e di una coincidenza incredibile.

“A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora – Eros Ramazzotti appunto anche se lei non lo nomica esplicitamente – e mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”. Questa la confessione di Michelle Hunziker che sta facendo il giro del web, lei che ha ammesso di aver vissuto tutta la sua vita in modo intenso ma anche particolare: “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto – ha ammesso la conduttrice – con coincidenze incredibili”

Oggi è felicemente sposata con Tomaso Trussardi, per lei la svolta quando non pensava minimante di poter ricominciare e costruire una nuova famiglia. Di lui ha detto: ″È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fronte a una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia”.

L’ex di Eros Ramazzotti ha ammesso che la titubanza verso Trussardi che è più giovane di lei è stata breve. Quello che oggi è suo marito le ha dato fin da subito il senso della protezione, una sensazione che non provava da tempo e che era mancata nelle altre relazioni che aveva avuto dopo la fine del suo matrimonio con Eros.