Tragico incidente in autostrada: morta una 26enne, gravissimo un ragazzo

Una ragazza di 26 anni è morta in un terribile incidente avvenuto nella notte tra martedì e ieri sull’autostrada A1 tra Casoria e Napoli.

Drammatico incidente nella notte tra martedì e ieri sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Casoria e Napoli. Stando alle prime ricostruzioni, una moto con a bordo una 26enne ed un ragazzo sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento con tre auto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la giovane. L’altro ragazzo a bordo della due ruote è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Nessuna conseguenza, invece, per gli occupanti delle vetture coinvolte.

Aveva solo 26 anni Ilona Castaldo, la ragazza di Afragola che ha perso la vita nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 ottobre in un tragico incidente verificatosi lungo l’autostrada A1 tra Casoria e Napoli.

La vittima, stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione de Il Mattino, viaggiava, insieme ad un altro ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, a bordo di una moto. Per cause ancora da determinare, la due ruote è rimasta coinvolta in un tamponamento con altre tre auto. I due giovani, dopo l’impatto, sono stati sbalzati dalla sella e finiti sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 26enne, morta sul colpo. L’altro ragazzo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Le persone a bordo delle vetture coinvolte, scrive Il Mattino, non hanno riportato ferite.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto i rilievi del caso ed hanno ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

La notizia della morte di Ilona ha gettato nello sconforto la comunità di Afragola. Sono tanti i messaggi di cordoglio ed in ricordo della 26enne apparsi sui social nelle ultime ore.