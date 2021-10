Napoli e Milan regine della Serie A: ne fanno 9 su 10. Disastro Juventus

Termina la decima giornata di campionato. Napoli e Milan si confermano in testa alla classifica di Serie A. Delle big perde solo la Juve.

Ne fanno 9 su 10: Napoli e Milan si confermano schiacciasassi di questo campionato.

Tuttavia, gli azzurri convincono più dei rossoneri e in questa decima giornata rifilano tre gol al Bologna: stavolta è il capitano Insigne a prendere in mano i suoi trasformando i due penalty e mettendo così a tacere le polemiche dei giorni scorsi.

I rossoneri, invece, vengono baciati ancora una volta dalla buona sorte ma come si sa la fortuna aiuta gli audaci e questa volta il gol di Giroud pesa come un macigno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Napoli-Bologna: gli azzurri ne fanno 9 su 10. Insigne trasforma due rigori

Vincono tutte, tranne la Juve

A deludere ancora una volta in questo campionato è La Juventus che perde con il Sassuolo e vede allontanarsi sempre di più la vetta della classifica. Sembra incredibile che ad ottobre e con oltre 2/3 di campionato ancora da disputare la squadra di Allegri sia già tagliata fuori dal discorso scudetto soprattutto se si pensa che gli allenatori esonerati nelle precedenti stagioni, a questo punto del campionato, avevano fatto nettamente meglio del tecnico toscano.

Vincono anche Inter e Roma: D’Ambrosio e Dimarco regalano i tre punti ai neroazzurri nonostante un rigore non concesso all’Empoli che conferma ancora una volta i problemi relativi all’omogeneità del Var che decide di non intervenire nonostante un netto fallo in area di D’Ambrosio su Bajrami.

La Roma vince in rimonta contro il Cagliari grazie ai cambi azzeccati di Mourinho che dà la carica giusta ai suoi e a uno strepitoso Lorenzo Pellegrini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Milan-Torino le pagelle e il tabellino della partita: i rossoneri vincono di misura

Nella prossima giornata le due capoliste cercheranno ancora punti per rimanere in vetta alla classifica: più difficile sarà per il Milan di Pioli che sfiderà la Roma all’Olimpico, domenica alle 20:45. Per il Napoli, invece, derby campano contro la Salernitana all’Arechi, sempre domenica ma alle ore 18:00.