Nunzia De Girolamo, l’ultimo scatto apparso nelle Instagram stories accende le fantasie dei fan: l’abito lascia immaginare ogni cosa…

L’ex politica ed ex concorrente di “Ballando con le stelle” è sempre più popolare all’interno dei suoi canali social. Nunzia De Girolamo, che da qualche anno ha intrapreso brillantemente la strada della conduzione, attende con trepidazione la nuova edizione di “Ciao Maschio”, in merito alla quale ha recentemente svelato una preziosa informazione.

La presentatrice, rispondendo alla domanda che un fan le ha posto tramite il box apposito di Instagram, ha scritto quanto segue: “Febbraio 2022“. Stando alle sue parole, è dunque questa la data in cui i telespettatori potranno nuovamente ammirarla al timone del format. Sempre all’interno delle stories, è da poco apparsa una foto che ha lasciato i fan dell’ex politica di stucco: lo zoom, in questo caso, è inevitabile.

Nunzia De Girolamo, la FOTO che merita lo zoom: l’abito accende le fantasie dei fan

La conduttrice di “Ciao Maschio”, impaziente di tornare al timone del proprio format, sta tenendo compagnia ai suoi followers che, di giorno in giorno, sembrano aumentare a dismisura. Attualmente, sono 112mila le persone che controllano quotidianamente le pubblicazioni dell’ex politica, elogiandone la bravura e, al contempo, la bellezza indiscussa.

Tramite il box domande di Instagram, che viene adoperato con cadenza regolare, la De Girolamo risponde ai quesiti più gettonati dei suoi ammiratori, raccontando loro alcuni preziosi dettagli della sua vita che, altrimenti, non si conoscerebbero. Le stories della piattaforma, parallelamente, sono lo strumento tramite cui la conduttrice mette in mostra la propria sconvolgente sensualità.

Nell’ultimo scatto postato, Nunzia indossa un abito rosa che la fa sembrare una vera principessa. Il design del vestito, che lascia scoperte le spalle e valorizza al contempo il suo décolleté generoso, non può non accendere le fantasie piccanti dei fan.

I fan che avranno risposto alla storia della conduttrice, sommergendola di complimenti, saranno stati moltissimi. L’ex politica, come suo solito, avrà guadagnato una valanga di apprezzamenti.