La Regina Elisabetta ha incassato un ennesimo duro colpo. La sua presenza a un importante impegno è sfumata, il motivo scatena la preoccupazione.

Dopo il ricovero in ospedale, il divieto di bere alcolici e di portare i cani a passeggio, arriva un ennesima notizia preoccupate legata alle condizioni della Regina Elisabetta. Negli ultimi giorni la sua salute è sotto osservazione, tanto che i medici le hanno imposto un riposo forzato.

95 anni, 70 trascorsi sul trono, le giornate di Sua Maestà sono costellate da innumerevoli impegni: nell’ultimo mese la sua agenda è stata super fitta, tra appuntamenti ufficiali e incontri molto importanti a cui si era aggiunta una visita in Irlanda del nord, saltata all’ultimo momento. I sintomi del raffreddore della Sovrana aveva destato ansietà e pertanto la scorsa settimana ha trascorso una notte in ospedale, facendo scattare l’allarme a Londra.

Oltre ai consigli dei medici di non portare fuori i cani e di evitare qualsiasi drink, arriva un nuovo provvedimenti che ha comportato un duro colpo per la Royal.

Regina Elisabetta: quel viaggio salta, evento sfumato

La salute della Regina Elisabetta sta catturando l’attenzione in questi giorni. Tra ricovero e consigli medici volti al riposo totale, la Sovrana ha visto sfumare la possibilità di prendere parte a un evento cruciale. Si tratta della conferenza internazionale Onu sul clima CoP26, prevista a fine ottobre a Glasgow.

Se fino a pochi giorni fa sembrava che potesse prendere parte a questo appuntamento, arriva un dietrofront: niente spostamenti per Sua Maestà, il cui intervento avverrà solo tramite un messaggio online.

Nel grande dispiacere, la reale ha dovuto annullare il viaggio al fianco del figlio Carlo e del nipote William, rinunciando a presenziare all’importante appuntamento. La decisione arriva a margine dell’imposizione dei medici di riposarsi e di muoversi solo per impegni soft nella sua residenza reale.

Una forte rinuncia visto l’interesse della Sovrana per le tematiche sociali: nelle scorse settimane si era sbottonata in merito al tema del cambiamento climatico, rivelando come non tolleri i comportamenti dei leader che parlano, ma non agiscono.

Ma la salute viene prima di tutto e la Sovrana dovrà ritagliarsi momenti di break nel suo Castello di Windsor. Anche se pare che sia già all’opera e sia tornata a pieno regime tra i suoi impegni ufficiali lavorando in smart working: la Sovrana sta realizzando gli incontri online.