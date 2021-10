La bella influencer Silvia D’Avenia ha condiviso una foto su Instagram con alle spalle il Duomo di Milano, ma lo spettacolo è lei

Silvia D’Avenia si trova a Milano in questi giorni e non ha perso l’occasione di scattarsi una foto davanti Duomo. L’influencer ha fatto la turista per le strade di Milano e si è concessa qualche cena sfiziosa a base di tartufo. Nonostante sia apparsa sempre sola in foto, era in compagnia di qualcuno, forse è in corso un nuovo flirt per la bella D’Avenia che al momento tiene nascosto.

Silvia D’Avenia conquista Milano con le sue forme

L’influencer in questi giorni è a Milano dove si gode buon cibo, musei e la movida della città lombarda. Nei suoi scatti sensuali provoca qualcuno scrivendo: “Vieni a cercarmi”, mentre in un altro scatto scrive: “Lo sai che non sono chiunque”. La bella insegnante di danza sembra far riferimento costantemente a qualcuno, ma il nome del diretto interessato rimane (per il momento) anonimo.

La sua vita privata è avvolta nel mistero nonostante sia una delle influencer più seguite in Italia. Le sue forme prorompenti sono diventate iconiche su Instagram. Ha attirato l’attenzione di personaggi noti come il calciatore Neymar, a cui però non ha dato nemmeno una chance.

La ballerina sa di essere ammirata e desiderata dal mondo maschile e gioca molto sulle provocazioni. Non ha paura di mostrarsi in intimo e in minuscoli bikini, vive il suo corpo con libertà e non si tira indietro quando c’è da metterlo in mostra.

I commenti sotto i suoi post sono sempre numerosi, eccone alcuni: “Sei bella, ma tanto bella…Eleganza..Classe..un fisico statuario..Raffinata..Ma sopratutto bella dentro. Bella quando mostri le tue fragilità, bella quando ti arrabbi..bella quando parli dei tuoi cari. Hai colpito il mio cuore. Sei unica”, “Quanto sei bellissima principessa mia mi piaci ti adoro sei da sposare ti amo bambola mia”.

Con facilità riesce sicuramente a fare breccia nel cuore dei suoi seguaci, grazie alla sua lucente chioma color cioccolato con riflessi ramati. Lo sguardo intenso e dolce e il corpo mozzafiato e statuario da vera atleta, sono l’oggetto del desiderio di moltissimi italiani.