Michelle Hunziker si prepara a dare inizio alla nuova edizione di “All Together Now” e lo fa partendo da un cambio look: il nuovo taglio che ha fatto impazzire il web

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di All Together Now che tornerà questa domenica, 31 ottobre, su Canale 5. Al timone ci sarà ancora una volta lei, Michelle Hunziker, che si prepara a condurre per il quarto anno consecutivo la gara canora. Al suo fianco la giuria sarà nuovamente composta da Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax. In attesa di rivederla sul palco, la presentatrice mostra ai suoi followers uno strepitoso cambio look.

Il nuovo taglio di Michelle Hunziker: “Super wow!”

Sono giorni di grande attesa per Michelle Hunziker che si mostra entusiasta di poter ripartire con lo show musicale di Canale 5. Otto le puntate previste nelle quali i talenti di questa edizione si esibiranno dinnanzi al muro di giudici, pronto a valutare le loro performance.

In attesa di dare inizio a All Together Now, la conduttrice si prepara alla nuova stagione televisiva e lo fa partendo da un cambio look. Attraverso alcuni scatti postati sul profilo Instagram, Michelle Hunziker ha mostrato ai suoi cinque milioni di followers un nuovo taglio di capelli.

Non si tratta di un cambiamento radicale ma bensì di un ritorno alle origini. La presentatrice ha infatti tagliato ulteriormente la chioma e ha ritoccato il colore, tornando al suo inconfondibile biondo. Un look che ha definito “super wow” e che l’accompagnerà in questi mesi ricchi di impegni.

Solo qualche mese fa spiazzò il pubblico con un taglio repentino, affermando che dopo 25 anni passati con i capelli lunghi sentì il bisogno di un cambiamento. “Ho avuto voglia di cambiare ma non ho stravolto nulla: il taglio è quello, solo più corto“, affermò.

Un cambiamento certamente inaspettato ma dettato dall’istinto. Splendida come sempre, Michelle ha lanciato così il trend per questo autunno-inverno: capello corto e sbarazzino che porta con sé una sensazione di libertà e freschezza.