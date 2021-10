Test: quale canzone è la colonna sonora della tua vita?

Non sei scuriosa di conoscere quale canzone rappresenti la tua vita? La musica ci accompagna in moltissime occasioni, magari per te potrebbe essere una scoperta.

Moltissime persone al mondo vivono di musica, in questo caso non nel vero senso del concetto, ovvero che grazie alla musica guadagnano soldi e conducono una vita agiata, ma in senso più figurato.

La musica e soprattutto alcune canzoni ci accompagnano nei momenti più disparati della nostra vita, quando siamo tristi ascoltiamo canzoni, quando siamo felici ascoltiamo canzoni, quando siamo in macchina ascoltiamo canzoni. La musica è gioia, è tristezza, è vita ed in milioni di testi la gente si rivede, canalizza i suoi stati d’animo.

Spesso la musica riesce a dire parole che la nostra mente pensa ma che non riesce ad esternare. Dal momento che le canzoni sono così importanti per noi, non saresti curioso di scoprire qual è la colonna sonora della tua vita? Cominciamo.

Qual è la tua canzone? Scoprilo in pochi minuti

Quante volte al giorno ascolti la musica? E quante volte esclami: “questa canzone mi piace, mi ci rivedo“. Sicuramente diverse volte. Siamo anime fragili che si ritrovano in una frase, in una melodia, in un viaggio mentale che dura poco meno di 3 minuti. Oggi ti aiuteremo a scoprire quale canzone è la colonna sonora della tua vita, non ci credi? Proviamo.

Il genere di musica che preferisci

Rock / Pop / Blues

Come definiresti il tuo carattere?

Sensibile / Determinato / Ottimista

Quando ti capita di ascoltare musica ed in che contesto?

Sul divano mentre riposi / In auto mentre viaggi / Per strada mentre corri

Tra queste citazioni musicali, quale senti più tua?

Nel silenzio anche un sorriso… può far rumore / Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me / Guardala in faccia la realtà…è meno dura

La tua settimana come la vivi? A cena fuori, quasi sempre / In casa con il partner / All’aria aperta Com’è il tuo look? Elegante / Comodo e pratico / Casual Nel tuo rapporto di coppia (anche una conoscenza) come sei? Romantico / Passionale / Istintivo Quale colore preferisci tra questi? Bianco e nero / Rosso e nero / Blu e nero Ad una festa, come ti comporti? Ho rapporti solo con chi conosco / Socializzo con chiunque / Mi metto al centro dell’attenzione In quale animale rivedi te stesso?

Gabbiano / Pesce / Tigre

Se ascolti una canzone che ti piace, quale emozioni provi maggiormente?

Tutte le emozioni / Carica / Positività

Tra questi il tuo mood di vita è

Sorridi alla vita e la vita ti sorriderà / Sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire oggi / Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi