“Uomini e Donne”, la dama si dichiara all’opinionista: il pubblico lo aveva già capito

A “Uomini e Donne”, la simpatia tra la dama e l’opinionista è sotto gli occhi di tutti: il pubblico è rimasto di stucco di fronte alla foto

A “Uomini e Donne”, Ida Platano è uno dei volti maggiormente apprezzati del parterre femminile. In passato, la bresciana ha sofferto moltissimo a causa della relazione con Riccardo Guarnieri, che è terminata dopo una serie di alti e bassi che si sono protratti per ben due anni.

Di recente, Ida ha deciso di rimettersi in gioco all’interno della trasmissione, dove le critiche sembrano non risparmiarla affatto. C’è una persona, tuttavia, che non ha mai smesso di sostenere la Platano e di dimostrarle il proprio supporto. Si tratta di Gianni Sperti, il noto opinionista che, per la dama, sembra provare qualcosa di davvero speciale…

“Uomini e Donne”, Ida Platano e il legame con Gianni Sperti: il pubblico lo aveva già capito

Il legame tra Gianni Sperti ed Ida Platano sembra andare ben oltre la sfera televisiva. I due, che sono molto affiatati, non hanno mai mancato di sottolineare, anche attraverso i social, il profondo affetto che li unisce. La dama, che a “Uomini e Donne” è uno dei volti più apprezzati, ha sofferto molto a causa dei trascorsi con l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Durante i suoi exploit, l’opinionista non ha mancato di difenderla e di dimostrarle il proprio sostegno.

I fan più maligni, di fronte a tali scene, sono arrivati ad insinuare che, tra la Platano e il ballerino, ci potesse essere qualcosa di più. Una tesi, ovviamente, che non ha mai trovato riscontro, al netto delle reciproche manifestazioni d’affetto che i diretti interessati continuano a pubblicare sui social.

Poche ore fa, la Platano ha postato un dolcissimo scatto all’interno delle Instagram stories, che la ritrae assieme all’opinionista. I due, abbracciati e sorridenti, palesano di fronte a tutti l’indissolubile legame che li unisce.

“Ti vogghiu bene“, ha scritto Ida in dialetto siciliano, riferendosi all’amico e confidente. Tra i due, al netto delle malelingue, non ci sarebbe alcun tipo di interesse amoroso.