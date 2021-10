Uno scontro senza precedenti ad “Uomini e Donne” tra Tina, Diego e la sua nuova prescelta lascerà il pubblico interdetto. Finalmente il cavaliere ha deciso.

A pochi attimi dalla conclusione dell’ultima puntata di “Uomini e Donne“, quest’oggi mercoledì 27 ottobre, nuovi romantici ed apocalittici risvolti pare abbiano dato vita a scenari del tutto inattesi. Il cavaliere dagli occhi azzurri, Diego Tavani, ha espresso con toni bruschi, e da alcuni definiti “da cafone” il suo totale disinteresse verso una delle sue più recenti frequentazioni, scatenando ben presto una furiosa reazione di Tina Cipollari.

Diego si rivolge con rabbia verso Kety, dopo il caffè preso assieme in questi giorni: “mo’ la verità te la dico io“. Tina Cipollari si avventerà presto a sua volta contro la ragazza prendendo le difese del cavaliere: “sei la ridicolezza, ma presa in giro da cosa?”

Leggi anche —>>> Charlene di Monaco “è morto la scorsa notte” la notizia è struggente

“Uomini e Donne” Tina si avventa sulla prescelta, è subito delirio: “sei la ridicolezza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Potrebbe interessarti anche —>>> Marco Giallini “dimenticare è impossibile”: come in “After Life” spiega la vita dopo la morte

A seguire la oltremodo sottolineata, nonché probabile, ingenuità di Kety da parte dei due protagonisti, la corteggiatrice interverrà dicendo la sua. “Bastava dire Kety basta cosi, non mi interessi“. Ma lo scontro non terminerà qui. Tina riprende subito le redini: “Alla tua età vai a prendere un caffè con un uomo, e non capisci se quella persona è attratta da te?“. Poco più tardi, dopo aver chiarito una volta per tutte il suo disinteresse, Diego vorrà approfondire un’altra questione di cuore. “Visto che davanti a me c’è una persona che mi interessa, certe affermazioni non passano davanti a me“, riferendosi a quella che si afferma con sempre più decisione come il suo futuro flirt, Ida Platano. Infatti, dopo aver trascorso insieme una serata ed aver parlato a lungo, Diego cercherà in tutti i modi di difenderla dai chiacchiericci. I quali secondo lui starebbero soltanto danneggiando la personalità di Ida durante la trasmissione. Poi finalmente si cimenterà nella sua rivelazione sul nuovo amore.

“Ieri sera una ragazza si è emozionata con me per due cannoli siciliani sul Lungo Tevere“. “Non vi azzardate a dipingere gli altri come non sono“. Ida risponderà sul finale. “Per me Diego è una persona leale, sincera e mi porta belle sensazioni, quindi lo voglio conoscere“. Anche la pagina Instagram ufficiale della trasmissione non ammetterà fraintendimenti. “Tra Diego e Ida sembra esserci un feeling! Come li vedreste insieme?“. Le risposte delle telespettatrici però rappresenteranno una netta scissione di opinioni.

“Diego mi stavi simpatico, ora mi stai sulle p***e“, mentre un’altra fan del programma sosterrà al contrario: “Diego mi piace tanto ma Ida no, é ridicola“. Dunque adesso non resta che aspettare la prossima puntata per scoprire le sorti, seppur ancora incerte ma a quanto pare “promettenti”, di questo nuovo intrigo.