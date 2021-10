Prendono il via questa sera i Live di “X Factor”: come se la caveranno i dodici concorrenti scelti dai quattro giudici? Ecco tutte le anticipazioni di quello che vedremo

L’attesa è finita. Questa sera, giovedì 28 ottobre, avranno ufficialmente inizio i Live di X Factor. Presentati dal giovane Ludovico Tersigni, i dodici concorrenti scelti dai giudici saliranno sul palco e daranno inizio alla gara finale che porterà a decretare il vincitore di questa edizione. Numerose le polemiche legate alle scelte di Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton. In modo particolare riguardo la presenza nel cast di sole due artiste donne. I giudici, al quale per il primo anno non sono state assegnate categorie divisorie sulla base di età o genere, hanno difeso le loro decisioni affermando di aver selezionato i concorrenti unicamente sulla base del loro talento.

Anticipazioni X Factor: cosa accadrà nel primo Live

I Live si apriranno con una grande sorpresa: verranno fatti ascoltare i dodici singoli dei concorrenti in gara. Gli inediti saranno successivamente rilasciati sulle piattaforme digitali al termine della puntata, quando sarà pubblicato il Mixtape Vol. 2 di X Factor. Attraverso i loro brani i concorrenti avranno modo di mostrare la propria personalità e di prendere confidenza con il palco.

Il pubblico sarà chiamato a esprimere il proprio voto e a sostenere i giovani talenti. Per farlo si potrà utilizzare il sito ufficiale, l’applicazione X Factor 2021 o un decoder Sky.

Come da tradizione ogni puntata avrà un ospite musicale. Nel primo appuntamento di questa sera ci sarà Carmen Consoli che promuoverà il suo nuovo album “Volevo fare la rockstar“. A ridosso del suo tour -che partirà il 4 novembre al Teatro Regio di Parma- l’artista salirà sul palco del talent di Sky, emozionando il pubblico con la sua musica.

Al termine della puntata tornerà Live: Hot Factor e quest’anno toccherà a Paola Di Benedetto commentare a caldo la serata insieme agli ospiti e ai protagonisti dello show.

Ora non resta che godersi la musica e lo spettacolo che, indubbiamente, X Factor sarà in grado di regalare. L’appuntamento è per questa sera su Sky, NOW TV e in chiaro su TV8 alle ore 21:15.