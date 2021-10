La principessa di Monaco, da sempre icona di classe e di eleganza, negli ultimi giorni si sta presentando sempre più al naturale con un caschetto di capelli…grigi.

Alla fine le mode cambiano e anche i regnanti devono inesorabilmente adeguarvisi, soprattutto se ad aggiungersi a questo dato di fatto sopraggiunge inesorabile la vecchiaia che sconvolge qualsiasi progetto.

Il divorzio tra Carolina di Monaco e Ernst-August di Hannover è sempre più vicino e la bella primogenita 64enne di Grace Kelly ha voluto dare un taglio netto all’etichetta di corte partendo anche dai capelli.

Sui social e agli eventi si è presentata negli ultimi giorni con un meraviglioso bob scalato alle spalle completamente grigio e bianco, un modo per raccontare la sua intraprendenza?

Pare però che alla lista si siano aggiunte anche altre stimabili colleghe e volti noti dello showbiz. Vediamo chi ha aderito ai capelli al naturale.

Carolina di Monaco irriconoscibile, il nuovo look è una gran svolta per i sudditi. Ma non è sola…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Ebbene sì, la rivoluzione fashion incentrata su una maggiore libertà di essere che passa anche per i capelli è iniziata. Non solo Carolina di Monaco, ma anche tante colleghe regnanti e attrici dello spettacolo che hanno ceduto a questo sopraggiungere del grigio e bianco nella loro chioma fluente.

L’evento in cui la principessa ha sfoggiato questa nuova mise è stato il Concorso internazionale di Bouquet di Monaco, incantando tutti con il suo impeccabile beauty look.

In prima fila, oltre a lei, troviamo Letizia Ortiz che ha prima scandalizzato e poi fatto sorridere per la scelta di non tingere più i capelli, il tutto senza mai perdere nulla della sua eleganza e fascino innato.

Accanto a lei anche l’attrice Premio Oscar e Golden Globe Gwyneth Paltrow che sui social alla soglia dei 50 anni si è mostrata con una visibile ricrescita grigia che non sembra esserle d’impiccio.

Un altro asso del cinema, anch’essa Premio Oscar, è Julia Roberts, paparazzata per le vie di New York con una vistosa ricrescita. La lista continua con Andie Macdowell, Diane Keaton, Jodie Foster e Jane Fonda. La moda è decisamente cambiata e questi nomi illustri sono un indicatore perfetto di tale evoluzione.