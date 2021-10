Ambra Angiolini e Max Allegri: nuove rivelazioni sulla fine della loro storia d’amore. Ecco cosa ha trovato l’attrice

Ambra Angiolini e Max Allegri, una storia chiusa definitivamente ormai e che da alcune settimane è sulla bocca di tutti.

Fan e curiosi vorrebbero sapere la verità, se davvero questo tradimento c’è stato, se il Mister si conferma un libertino o sono solo voci e se Ambra ha trovato o meno la conferma del tradimento. Infine, si chiedono, chi sarebbe questa donna bellissima che ha rubato il cuore del ct della Juventus e rotto una delle storie d’amore più belle dello showbitz? Adesso arrivano altre rivelazioni.

Angiolini e Allegri, le novità sul tradimento

Sul tradimento di Max Allegri alla sua Ambra Angiolini in questi giorni se ne stanno dicendo di cotte e di crude. Quale sarà la verità? I due parleranno prima o poi?

Fino a ieri sembrava che fosse stata Ambra a scoprire il tradimento del compagno con il quale divideva la sua vita da circa quattro anni leggendo dei messaggi sibillini, oggi invece tutto cambia.

Secondo il settimanale Gente, infatti, pare che l’attrice abbia trovato un’altra prova inconfutabile di quello che il mister ha fatto. Sui suoi vestiti Ambra avrebbe trovato un lungo capello biondo che evidentemente non è suo essendo castana.

Inoltre, se in un primo momento si è detto che la donna, molto bella e anche simile all’ex di Renga, fosse da ricercare negli ambienti del golf, ora il settimanale smonta tutto. La fiamma di Allegri sarebbe da ricercare all’interno del suo stesso ambito lavorativo e dunque nel circuito della Juventus.

Sarà davvero questa la versione più attendibile o dovremmo aspettarci nuovi colpi di scena? Nel mentre i due non parlano ma si dichiarano single. Il Mister uscirà allo scoperto facendosi vedere con questa donna che ha stravolto completamente la sua vita proprio ora che Ambra si era trasferita a Milano?

Per il momento di sicuro l’attrice, ferita nel profondo, non ha spazio per una nuova storia. Solo il tempo l’aiuterà a ricucire questa ferita così profonda.