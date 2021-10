“E chi ti si gusta…”, Anna Safroncik è irresistibile, i fan non si trattengono – FOTO

Anna Safroncik, la sua ultima compilation di Instagram è irresistibile: l’attrice si è guadagnata i complimenti di tutti i suoi fan

Anna Safroncik è nota al pubblico italiano per via delle numerose fiction a cui ha preso parte. Nella stragrande maggioranza delle produzioni in cui ha recitato, l’attrice ucraina è sempre riuscita ad ottenere dei ruoli di spicco. Tra le fiction in costume da lei interpretate, non possiamo non menzionare “Il Falco e la Colomba“, con protagonisti Giulio Berruti e Cosima Coppola, e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“.

Eppure, solo grazie a “Le tre rose di Eva” l’attrice ha ricevuto l’attenzione mediatica da lei meritata. Un prodotto di grande successo, quest’ultimo, che l’ha portata a raggiungere un consistente seguito social. E proprio la recente compilation della modella, postata poche ore fa, ha fatto perdere la testa ai suoi fan.

Anna Safroncik, l’ultima compilation è irresistibile. I fan non si trattengono – FOTO

Il percorso professionale di Anna Safroncik è stato oggetto di numerose speculazioni, tanto quanto la sua vita privata. Innumerevoli, infatti, i flirt che sono stati attribuiti alla bella attrice ucraina. In passato, stando a quanto svelato dai giornali di gossip, la modella avrebbe avuto relazioni con Giulio Berruti, suo collega ne “Il Falco e la Colomba””, e con Francesco Arca, conosciuto sul set de “Le tre rose di Eva”.

Attualmente, la Safroncik sembrerebbe essere single, con grande gioia da parte dei fan. I suoi scatti divini, condivisi mediante il profilo di Instagram, sono un vero toccasana per gli utenti, che rimangono costantemente ipnotizzati dalla bellezza della modella.

Nell’ultima compilation, Anna indossa un favoloso completo composto da una maglia a collo alto, di colore nero, e dei pantaloni a palazzo a fantasia grigia. La sua sensualità sconvolgente, accentuata dalla posa, ha messo in difficoltà gli utenti: impossibile esprimere, a parole, gli effetti di tanta bellezza.

“Beato chi ti si gusta…” – questo il commento esplicito di un fan, a cui altri hanno fatto immediatamente eco – “La più bella del mondo“, “Affascinante e stupenda“.