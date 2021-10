“Sei rinata stella”, Anna Tatangelo un fiore tra i capelli e primo piano da sballo. Anche Livio Cori è esploso d’amore – FOTO

La cantante su Instagram ha giocato con tre primi piani che fanno sognare, lei è una bomba di femminilità che straborda di fascino estremo.

Bella, irriverente e finalmente felice. Anna Tatangelo dopo i mesi bui che l’hanno sopraffatta per la fine della relazione con Gigi D’Alessio, finalmente può tirare un sospiro di sollievo visto che si trova libera ed indipendente ma soprattutto consapevole delle sue meravigliose possibilità e doti.

L’abbiamo vista condurre egregiamente lo show del sabato pomeriggio “Scene da un matrimonio” e da domenica 31 ottobre sarà accanto a Michelle Hunziker in “All Together Now” su Canale 5, come lei stessa ha annunciato sui social. Felice come non mai Anna ha raccontato questo nuovo stato anche ieri nell’ultimo post Instagram. Merito di Livio Cori?

Intenso scambio di messaggi tra Anna e Livio, il carosello di foto è da infarto

Sono tre scatti che la mostrano sorridente e con una luce nuova in volto. Anna indossa un abito molto accollato di un azzurro polvere con la vita stretta, i polsini arricciati e le spalline rinforzate per dare struttura all’abito.

“3-2-1 cheeeeeeesssssss #selfie. Qualcuno nel frattempo mi fa le smorfie 🤪🌹” scrive lei nella didascalia. Una rosa rossa tra i capelli segno di un amore sbocciato e a cui lei non vuole certo rinunciare, una gioia palpabile che tutti i suoi follower hanno notato.

“Sei di una bellezza surreale! ❤️” scrive tra i commenti la sua Fanpage, ma i messaggi sono esplosi come fuochi d’artificio: “Sei bellissima!!! Quanto ti possiamo amare?? ❤️”, “Pazzesca ❤️😍”, “Sei rinata Anna, in tutti i sensi ❤️”.

Non solo la sua community però ha apprezzato tale bellezza estrema, anche il fidanzato Livio – di fronte a lei mentre eseguiva gli scatti – ha voluto dare il suo contributo inserendo come unico messaggio uno smile sorridente con gli occhi a cuoricino a cui la stessa Anna ha risposto con “👅💋💙”.

Un messaggio in codice senza parole superflue, solo tanta voglia di rimettersi in gioco accanto alla persona che ora ama e che la fa stare bene. Quando si dice che a volte le parole non servono si intende questo, e la relazione tra i due ne è un esempio concreto.