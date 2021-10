Barbara D’Urso le batte tutte. Le gambe più belle sono le sue: il pantaloncino scompare e resta solo il meglio

Che sia una delle donne più in forma della televisione italiana non c’è dubbio. Barbara D’Urso in fatto di stile e fisico, rispetto all’età, non ha rivali che tengano. 64 anni e non sentirli. Barbarella si mantiene in forma mangiando bene e facendo tanto sport ed i risultati si vedono.

Da sempre lei dice di non aver fatto ricorso alla chirurgia e di essere tutta al naturale, soprattutto per seno e volto. Ma questo poco importa, ritocchino o no, il suo fisico resta uno dei più invidiati del piccolo schermo e negli ultimi scatti pubblicati su Instagram lo ha dimostrato ancora una volta.

Barbara D’Urso, regina di bellezza: come lei nessuno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Gambe lunghe, sode, in forma, che non hanno paura dei tacchi? Sono quelle di Barbara D’Urso. 110 e lode per le sue gambe che, c’è da dire, sfoggia con orgoglio.

Lo ha fatto su Instagram in alcuni scatti che la riprendono mentre entra, forse, negli studi di Cologno Monzese. La conduttrice di “Pomeriggio 5” ha scelto un completo con giacca e shorts neri, pochette a tracolla dello stesso colore ed un paio di tacchi viola che spiccano su tutto.

Look che le calza a pennello, i pantaloncini sono cortissimi, quasi invisibili mentre lei cammina, si ritirano e si quasi nascondono sotto la giacca. E così cosa resta da guardare? Uno stacco di gamba pazzesco, con ogni muscolo definito e tonico. L’inquadratura dal basso poi, ed i tacchi vertiginosi, accentua la visuale e le fa apparire ancora più lunghe, chilometriche.

I suoi fan sono tutti pazzi di lei. C’è chi dice chiaramente che Barbara può essere criticata e a volte anche odiata per i suoi modi di fare ma le sue gambe non le batte nessuno. “Barbara a 64, anni e una straf**a pazzesca” le scrive un utente, e poi ancora: “Icona di Stile fra le tante cose sei❤️ una Donna con D maiuscola, da prendere esempio tutte👑”.

Ovviamente per lei non mancano le critiche e c’è chi dice che l’outfit è eccessivo per la sua età e chi non crede alla veridicità delle foto.