“Malefica”, Benedetta Parodi cambia look per Halloween: la somiglianza è estrema. Che dirà Fabio? – FOTO

La cuoca più amata d’Italia su Instagram ha presentato la sua crostata alla zucca con un copricapo decisamente inedito e sconvolgente.

Dopo l’uscita del libro “Una poltrona in cucina”, Benedetta Parodi ha annunciato che è in preorder la sua ultima pubblicazione, “In cucina con Benedetta”, acquistabile su Amazon o Ibs.

Si sa che i mesi prima di Natale sono quelli migliori per chi vuole lanciare nell’intricato mondo librario un’opera editoriale, in particolare se si tratta del settore cucina, visto che le nostre cuoche italiane più illustri stanno promuovendo le loro creazioni proprio in questi giorni.

Benedetta sui social però lo ha fatto in un modo molto personale e inedito che ha fatto sorridere molto tutta la sua community. Vediamo cos’ha combinato.

NON PERDERTI ANCHE –> “Posso immaginare tutto” Chiara Ferragni fuori ora il suo gioiello più prezioso – FOTO

Benedetta Parodi ha ammutolito i fan, malefica e “cornificata”. Davvero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

LEGGI ANCHE –> “Mi coccola un po’” Elisa Isoardi si scopre: il dettaglio in diretta è bollente – VIDEO

L’amore tra Benedetta e Fabio Caressa prosegue a gonfie vele e il matrimonio dopo 20 anni non manifesta segni di cedimento. Eppure qualcuno, dopo aver visto l’ultimo post social della cuoca ha temuto potesse racchiudere qualche allusione proprio alla loro relazione.

Nessun allarmismo. La conduttrice si è solo vestita in tema per presentare l’ultima ricetta della sua torta con la zucca in perfetto tema con la festa di Halloween che si celebrerà il 31 ottobre.

“Nuovo video su #youtube! Ho preparato una crostata di zucca 🎃 perfetta per Halloween! Vi lascio il link nelle storie 👻”. Lei indossa per l’appunto un copricapo con le corna tanto iconiche del personaggio Disney Malefica, un accessorio terrificante smorzato però dal suo sorriso smagliante che illumina la cucina in cui si trova e che ha messo allegria a ben 20mila fan.

“Ti prego dimmi dove hai Acquistato il copri capo! Superbo 😍👏”, “Malefica!”, “Bello sorrisone!!❤️”, “Super glamour!!!👍” sono solo alcuni dei messaggi che le sono giunti nelle ore successive la pubblicazione del post.