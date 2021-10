Bianca Guaccero stende tutti in nero e bianco e con un pizzo piccante. Sigaretta in mano e gambe da sogno. È unica

Bianca Guaccero ieri sera ha tenuto incollati allo schermo i suoi fan e tutti gli spettatori di Rai 1 che si sono appassionati alla fiction “Fino all’ultimo battito” che l’ha vista protagonista insieme a Marco Bocci, Violante Placido, Benedetto Cerlino e molti altri.

Un’ultimissima puntata che ha tenuto tutti col fiato sospeso e per la quale, la bella conduttrice di “Detto Fatto” , ha già rivelato che presto tornerà sul set con i suoi colleghi per girare la seconda serie. Chiusura col botto, finale aperto ed un grande risultato per la rete ammiraglia Rai.

